Carnaval 2023: na fantasia e na maquiagem, veja 8 dicas de como se preparar para a folia

Serpentina no chão, glitter na cara, gente na rua. O carnaval não combinava com a covid-19. Por isso mesmo, há pelo menos dois anos, grande parte dos carnavalescos sofreram sem as festas aglomeradas e os bloquinhos de rua. “A expectativa para esse carnaval é muito alta. A sensação é de primeiro carnaval”, diz a costureira Marina Paolucci, de 37 anos.

Para os preparativos, as buscas na internet são ativas. Segundo a plataforma Pinterest, que auxilia os usuários a encontrar ideias e referências para diversos âmbitos, as buscas por ‘estética de carnaval Brasil’ quintuplicaram no último mês. “A expectativa é que seja um dos maiores Carnavais dos últimos tempos”, diz Fernanda Cerávolo, diretora de conteúdo e criadores do Pinterest para a América Latina. “As pessoas usam a plataforma para transformar a festa em realidade: o que vestir, como se maquiar, para onde viajar, qual penteado vão fazer, e até mesmo em qual bloquinho ir”, afirma.

Claro que o carnaval é democrático e não pede por nenhuma regra, mas há algumas tendências mais fortes no momento. Veja abaixo quais são elas.

Quais as melhores roupas para o Carnaval?

Os eternos permanecem: hot pants, bodies, saias tules e muito glitter. A grande novidade são as peças metalizadas, especialmente acrílico, paetês e roupas holográficas com tecidos furta-cor. “Há uma forte tendência pelo estético ‘disco’, anos 80, que pode ser percebido tanto na moda quanto na música. Bandas como Bala Desejo, Marina Sena, Beyoncé, até o novo clipe de Miley Cyrus, mostram isso”, diz a jornalista Clara Novais. “O que justifica isso é a liberdade pandêmica – apesar de a pandemia ainda estar acontecendo, a gente está se sentindo mais livre e mais com vontade de se jogar na vida. É o momento de extrapolar um pouco.”

A palavra da ordem é exagero. De brilho, de cor e de pedraria. Aposte em tecidos lamê, que são metalizados, ou lurex, que tem pontos de brilho, peças com lantejoulas, acrílicos metalizados e strass.

Peças com estética 'Disco' e detalhes de coração completam a coleção 'Amor', de Marina Paolucci Foto: Tiago Queiroz

Para a publicitária Nathalle Peres, de 37 anos, que faz acessórios carnavalescos como hobby, a tendência começou antes da pandemia, mas não conseguiu se consolidar – justamente por causa dela. “Agora ela volta com tudo, aliada com algo meio surrealista. Laços e flores gigantes, babados, formas e estruturas diferentes. As pessoas querem viver o lúdico, viver o sonho do carnaval sem preocupação”, conta.

Conforto como prioridade

“Eu digo que foliãs que fazem roupas para foliãs já sabem dos perrengues e das dificuldades e pensam nisso na hora de escolher a roupa”, diz a costureira Marina. Sua coleção para este carnaval é amor. “Meus arranjos tem peças de coração porque para mim esse carnaval é recomeço. Para a gente conseguir respirar o ar de todo mundo na rua, alegria, quero trazer isso. Esse carnaval vem para desafogar essa angústia que a gente vem sentindo há tempos, há alguns anos já.”

Comprar ou fazer a fantasia?

Claro que há aqueles que gostam de produzir suas próprias fantasias e acessórios. É, de certa forma, até um ritual de carnaval para muitos. Mas a grande maioria aposta na praticidade que as lojas físicas, como as espalhadas pela 25 de Março ou as online, como Shein, Ali Express e Shopee trazem. A criatividade nesses casos fica em recriar uma fantasia ou simplesmente compor um look carnavalesco.

“A gente está buscando acessórios, como tiaras, óculos, brilho, mas tudo baratinho, só para entrar no clima mesmo”, conta Mariana Xavier, de 22 anos, que fazia compras com a amiga Ana Clara Vieira, 21, na loja Mundo Encantado Das Festas e Fantasias, da Ladeira Porto Geral, no centro de São Paulo. Assim como estavam as funcionárias públicas Maurícia Soares e Angelita Santos. “Aí dá para levar uma coisinha pra todo mundo, se perder, se quebrar tudo bem. É só um enfeite.”

Saias de tule são os itens mais vendidos pelo comerciante Peterson SIlva e sua companheira Michele Foto: TABA BENEDICTO

Por isso mesmo, o vendedor ambulante Peterson da Silva Costa decidiu investir principalmente em saias, tops e tiaras. “O povo quer coisa mais rápida. Só que a gente sugere compor. Então comprou o top da Barbie, tem a saia rosa e a tiara dela também. Já leva tudo pronto”, diz.

Opções de fantasias prontas, como é o caso da personagem Vandinha, recriação da personagem da Família Adams feita por meio de uma série da Netflix, e a tradicional Odalisca, de outros carnavais, são mais vendidas para as crianças. As pessoas criativas também não vão fugir de fazer a própria fantasia, mas aqueles que querem fazer composições, e estão ligados nas tendências, reutilizam as roupas brilhosas do carnaval em um clube ou em uma balada.

Fantasia da Vandinha, da Família Addams, também está disponível online pela Magazine Luiza, por R$ 133,50 Foto: Dibulgação/Magalu

Tem também o espaço para peças mais personalizadas. “Convencer alguém que o processo da costura é importante. O carnaval abre espaço para as costureiras, porque ele é essencialmente manual. As aderecistas fazendo adereços, fantasia de carnaval, é uma festa manual. Lógico que em São Paulo, a demanda do carnaval mais comercial existe. Mas o figurino sob medida é procurado sim. Especialmente para sempre ser diferente e tentar se sobressair”, diz Marina.

Peças de acrílico metalizado, como as feitas por Nathalle, são as apostas do Carnaval 2023 Foto: WERTHER SANTANA

Saias de tule e body: os clássicos sempre estarão na moda

Peças metalizadas: seja de acrílico, paetês ou holográfico, elas são a grande novidade

Brilho, cor e exagero: “As pessoas querem viver o lúdico e o sonho do carnaval sem preocupação”, diz a publicitária Nathalle Peres

Dicas para Maquiagem de Carnaval

Além de mexer com a autoestima, a maquiagem pode mudar nosso humor. No caso do carnaval, faz com que se liberte o folião dentro de cada um. E todos podem entrar no clima. Make não tem gênero, tamanho ou padrão. No entanto, existem alguns cuidados.

Make não tem gênero, tamanho ou padrão, mas exige alguns cuidados: não esqueça o protetor solar, por exemplo. Para maquiagem infantil, opte por produtos à base de água, de fácil remoção. Para os adultos, há mais liberdade, desde que se tenha a liberação da Anvisa. “Uma dica boa é: se pode no olho, pode em tudo, então a cola de cílios, por exemplo, pode ser ótima para colocar glitter ou strass no cabelo”, conta a designer de acessórios Tatiana Didier, de 48 anos.

O lúdico segue como tema nas pinturas de rosto, que pedem por figuras e formatos diferentes, especialmente no delineado. Tendo até opções adesivas para facilitar o trabalho e permitir a reutilização. Para cores, aposte no neon e glitter para completar. Para isso, utilize um bom fixador, evitando que eles caiam ou se espalhem no rosto pela transpiração.

As pedras adesivas também são muito procuradas pela questão da praticidade. “Tem coisa que não sai da moda. Os glitters com formatos de bola, estrelas e corações estão em alta. Isso é algo de inovador do que já é praxe do carnaval”, diz a maquiadora Amanda Campos Pereira, de 28 anos.

Segundo ela, a dica principal para uma boa make é a preparação da pele, incluindo hidratação, limpeza e proteção. Na hora de seguir os tutoriais da internet, Amanda alerta para as diferenças de detalhes do rosto. “Tem técnicas de maquiagem que ficam ótimas em um rosto e em outros, não. Minha pálpebra, que é mais caída, pede por um delineado maior. É bom se conhecer e ver o que fica bom em você, o que você gosta”, conta.

Se planeja ir em um bloquinho específico, uma maquiagem temática pode ser uma boa opção, mas caso não, opte pelo clássico: glitter, brilho e cor. “Há um pensamento muito forte de sair de um bloco e ir pro outro, por isso mesmo existem tantos blocos pertos um do outro e os próprios organizadores conversam bastante para entender essa questão e dar espaço para o outro, fazendo um planejamento para todo mundo aproveitar os blocos”, conta Fábio Frazão, fundador do site Blocos de Rua.

Depois da folia, não esqueça da limpeza e hidratação. Retire a maquiagem com delicadeza, de preferência com um lencinho umedecido para tirar o excesso. Em seguida, lave o rosto com água e sabão. Para a remoção de brilho no cabelo ou barba, a ordem continua – primeiro lenço, depois sabão.

Como fazer pro glitter prensado não craquelar?

Antes de aplicar o glitter que parece um gel, você vai passar na pálpebra dos olhos um pouquinho de cola para glitter ou cola para cílios. Espere secar um pouco e depois passe normalmente. Ele ficará intacto e sem craquelar durante a folia.

Como retirar o glitter que fica após a festa?

Já tomou banho, passou demaquilante, pano umedecido mas nada adiantou? Use uma fita adesiva transparente e vá aplicando nas áreas da pele que ainda contém brilho. A ideia é que a fita grude os pontos de brilho e retire da pele totalmente.

Como deixar a sombra simétrica?

Você vai precisar de um micropore, esparadrapo ou um pedacinho de fita adesiva. Cole-o no formato que você quer que a sua sombra fique - seja mais alongada, mais na diagonal. Com um pincel ou lápis, meça a distância do final da fita até o nariz e cole na mesma medida do outro lado. Passe a sombra no mesmo formato que você colocou a fita e pronto. Depois de retirar a fita passe um pouco mais de pó para retirar possíveis marcas.

Como usar o cabelo nos bloquinhos?

Adereço de cabelo da designer Tatiana Didier Foto: Dani Costa

E quem disse que cabelo não é coisa séria? “Tem muita gente que não quer usar uma fantasia em si, mas coloca uma roupa com brilho e um acessório na cabeça e está pronto”, diz Tatiana. “Para as pessoas que são mais discretas, pode ser apenas uma fivela, mas para quem gosta de tiara, existem várias elaboradas, com flores, coroas, palavras que podem ser boas opções.”

Para quem prefere os cabelos soltos, fios de strass, holográficos e de cores fortes podem ser opções para sair do comum. “Uma tendência que prevemos para 2023 foram as tranças para carnaval, que permitem às pessoas curtir com o cabelo curto. Outra tendência que também deve marcar presença no carnaval são os cabelos meio a meio, que misturam tons naturais com cores como roxo, azul e rosa”, lembra Fernanda, do Pinterest.

Nessa linha, além da trança clássica, tranças embutidas, tranças laterais e em formato de peixe, assim como coques, coques duplos e rabos de cavalo são boas apostas. Se aparecer um pouco do couro cabeludo, aproveite para colocar glitter. Afinal, é o carnaval do exagero.