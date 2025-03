Caminhão com combustível pega fogo e interdita Via Dutra no Rio

Um caminhão-tanque carregado com combustível pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira, 3, e interditou as duas pistas da rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. O incêndio aconteceu na altura do Jardim América, na zona norte da capital fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há pessoas feridas.

Segundo informações iniciais, as chamas tiveram início após um curto-circuito na parte elétrica do veículo em razão do calor intenso. Segundo os bombeiros, será feita uma perícia para identificar as possíveis causas do incêndio.

Caminhão-tanque pega fogo na Dutra Rodovia, na altura de Jardim América, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução Tv Globo

PUBLICIDADE Equipes do quartel de Irajá do Corpo de Bombeiros atuaram no controle do incêndio, que foi apagado por volta das 14h10. Outros quartéis também foram acionados, inclusive o de Campos Elíseos, que é especializado no combate a incêndios com produtos perigosos. Devido ao incêndio, o trânsito da Dutra estava sendo desviado. O motorista que saía do Rio com destino à rodovia tinha como alternativa a Linha Vermelha. Já quem segue pela Avenida Brasil deve fazer o desvio pela rodovia Washington Luiz, sentido Petrópolis e acessar a Linha Vermelha.

