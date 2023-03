Morre o cartunista Roberto Negreiros aos 69 anos

Morreu nesta quarta-feira, 22, o ilustrador e cartunista Roberto Negreiros aos 69 anos. O artista tinha seus trabalhos publicados regularmente nas revistas Veja São Paulo e Piauí. Anúncio foi feito pela família na página do Facebook de Negreiros. A causa não foi revelada.

“Ainda estamos fazendo os trâmites para a despedida”, disseram os familiares no anúncio.

O cartunista Roberto Negreiros morreu nesta quarta-feira, 22, aos 69 anos. Foto: Facebook/@robertonegreiros/reprodução

Nas muitas décadas dedicadas ao trabalho humorístico, Negreiros ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo por criação gráfica, em 2006, e também o Prêmio Abril de Jornalismo mais de uma vez.

Sua arte foi marcada pelo estilo único de cores feitas com lápis de cor e aquarela, contrastando com técnicas mais modernas, o que dava destaque ao seu trabalho. Dentre suas obras publicadas estavam o “Homem cobra mulher polvo” , a série “Histórias Divertidas – Para Gostar de Ler” e a coleção de livros “Com a palavra, os ilustradores”, junto com Orlando Pedroso e Ale Kalko.

O cartunista ainda ilustrou diversos livros infanto-juvenis e retratou cotidianamente a realidade política do País de forma humorada e crítica por meio de charges.