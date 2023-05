Empresário brasileiro do DF e mulher são encontrados mortos durante viagem a passeio nos EUA

SOROCABA – Um casal de Brasília, no Distrito Federal, foi encontrado morto no apartamento alugado para uma viagem a passeio, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os corpos do empresário José Claudionor da Cruz, de 29 anos, e de sua mulher Andressa Pereira Cares, de 26, não tinham ferimentos e não havia sinais de arrombamento no imóvel. A Polícia da cidade norte-americana investiga o que pode ter causado as mortes. A apuração é acompanhada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

José Claudionor era sócio de um bar em uma das margens do Lago Paranoá, em Brasília. Ele e Andressa estavam juntos havia quase dez anos. De acordo com familiares, eles tinham viajado em janeiro para os Estados Unidos e previam voltar em junho. No último sábado, 6, nem o rapaz, nem a jovem fizeram contato com familiares, como era costume diário. No domingo, 7, a família ligou e eles não atenderam.

Na segunda-feira, 8, o pai de Andressa entrou em contato com uma prima que mora em São Francisco e pediu que ela fosse até o apartamento deles. Sem conseguir resposta aos chamados, a parente pediu que a proprietária usasse a chave reserva para abrir o imóvel. Os dois foram encontrados mortos. O corpo de Claudionor estava no chão do quarto e o de Andressa, sobre a cama. A polícia foi chamada e os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O Departamento de Polícia de São Francisco informou que aguarda o laudo do médico legista para determinar a causa da morte. Conforme a autoridade policial, na investigação preliminar não foram encontrados indícios ou evidências de crime, mas as investigações prosseguem. Familiares das vítimas chegaram a levantar a suspeita de que eles teriam morrido por asfixia após um vazamento de gás, já que a temperatura mínima registrada no fim de semana em São Francisco foi de 12 graus.

A informação, no entanto, foi desmentida em nota divulgada pelo advogado dos familiares que acompanha o caso. “Até o presente momento, a família não tem informações do real motivo do óbito e a hipótese de vazamento de gás no imóvel em que eles estavam está descartada, considerando que o imóvel sequer possuía aquecimento ou fogão a gás.”

Ainda segundo a nota, a família confia na Justiça e na completa apuração do caso pelas autoridades americanas. “Agradecemos as orações e palavras de solidariedade que estamos recebendo. O momento é de dor profunda e só nos resta aguardar o retorno dos corpos ao Brasil para que possamos dar uma despedida digna aos nossos entes queridos”, diz o texto.

Continua após a publicidade

O casal era bastante conhecido no meio gastronômico de Brasília. O Bar e Restaurante Alô Grau postou comunicado em sua página no Instagram informando sobre o acontecido e comunicando o fechamento temporário por luto. Amigos do empresário manifestaram tristeza e solidariedade à família dele e de Andressa nas redes sociais.

O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, que está em contato com as autoridades locais visando à apuração das circunstâncias dos falecimentos. Disse ainda que presta assistência consular aos familiares, apoiando seus contatos com autoridades locais e cuidando da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito.