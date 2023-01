Casal de brasileiros é preso em aeroporto do Líbano

PORTO ALEGRE - Um casal do município de Carazinho (RS) considerado desaparecido pela família após viajar para a cidade de São Paulo entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2022 foi localizado em Beirute, capital do Líbano. Conforme a delegada de polícia Rita de Carli, responsável pela investigação no Rio Grande do Sul, Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31, foram detidos pelas autoridades libanesas no dia 19 de dezembro, assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional Beirut-Rafic Hariri.

“O casal, que está junto há dois anos, havia comunicado aos familiares que iriam viajar a São Paulo por um curto período para fazer compras e voltar antes do Natal para a cidade de Carazinho para revender as mercadorias. A família não sabia da ida deles ao Líbano, e quem trouxe essa informação até a delegacia de polícia foi a mãe de Igor, que recebeu um telefonema das autoridades libanesas informando a detenção do casal”, afirmou Rita ao Estadão nesta quinta-feira, 5.

Casal foi detido no aeroporto de Beirute, segundo delegada gaúcha. Foto: Mohamed Azakir/Reuters

A delegada disse ainda que tanto o Itamaraty quanto a Embaixada do Brasil no Líbano não informaram à polícia gaúcha o motivo da prisão dos brasileiros no país localizado no Oriente Médio. “Não sabemos oficialmente o motivo da detenção. A única informação que temos é que eles foram presos e o caso está sob sigilo. A família de Juliana, que vive em Belém, no Pará, desconhece os motivos da viagem ao Líbano e da prisão da filha”, afirmou.

Em resposta ao Estadão, o Ministério das Relações Exteriores, afirmou que, por meio do setor consular da Embaixada do Brasil em Beirute, “tem conhecimento do caso e presta a assistência cabível aos nacionais brasileiros, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

O ministério informou ainda que, “em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos envolvidos”.