Casal de cantores gospel é preso pela segunda vez em Minas sob suspeita de aplicar golpe da pirâmide

O casal Isabela Cristi Gomes Barros e David Robson de Barros, que se apresentam como cantores gospel, foram presos de forma preventiva na noite da última quarta-feira, 7, em Minas Gerais, sob suspeita de aplicar golpes financeiros em esquema de pirâmide.

De acordo com Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), Isabela foi levada para o presídio de Vespasiano, e David está detido no presídio de Lagoa Santa. As duas cidades ficam localizadas na região da Grande Belo Horizonte.

Izabela Cristi em depoimento ao canal no Youtube, onde se diz inocente das acusações de golpe de pirâmide financeira. Foto: Reprodução/Izabela Cristy (YouTube)

O casal já cumpria prisão domiciliar desde maio do ano passado. Procurado para saber os motivos da prisão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não deu retorno até a publicação deste texto. As defesas de Isabela e David Robson também não foram localizadas.

Nas redes sociais, onde Isabela usa o nome Izabela Cristy e possui mais 146 mil seguidores, a cantora se apresenta como modelo em Dubai, e fundadora de outras quatro empresas de ramos diferentes: cosméticos, chapéu, uma boutique e uma loja online, onde a influencer oferece roupas e celulares de marca.

Todas as empresas têm um perfil na rede social e possuem entre 5 mil e 10 mil seguidores. Só a última das quatro citadas é aberta para quem não segue a página. Pela data das publicações, é possível perceber que os perfis foram alimentados mesmo com a cantora em prisão domiciliar.

No YouTube, onde Isabela também tem um canal, a modelo publicou um vídeo recente, há cerca de um mês, quando se completou um ano da sua primeira prisão. No conteúdo, ela confirma ter uma empresa de investimentos, pelo menos desde 2019, e se diz inocente das acusações.