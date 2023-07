Casal de turistas intoxicados em Monte Verde: dono de chalé é indiciado

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou por homicídio culposo (não intencional) o dono do chalé em Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG), onde um casal de turistas paulistas se hospedou e morreu, entre a noite de 23 e a manhã de 24 de junho. Segundo a polícia, sem receber orientação do dono do chalé, as vítimas usaram a lareira de modo errado e morreram intoxicados pelo monóxido de carbono produzido pelo fogo. O inquérito foi concluído nesta sexta-feira, 7.

Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, moravam em São José dos Campos, no interior paulista, e foram ao chalé Aroma de Jasmim para passar um fim de semana. Eles chegaram na sexta, 23, e foram vistos pela última vez exatamente quando receberam do dono do chalé um saco com lenha para usar a lareira.

Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, morreram intoxicados pela fumaça do fogo da lareira. Foto: Facebook Obituário/Reprodução

Depois de acenderem o equipamento, não saíram mais do quarto, e foram encontrados mortos na manhã do dia seguinte, quando o dono do chalé notou que a bomba de água da banheira estava ligada ininterruptamente havia muito tempo. Ele usou uma chave reserva, entrou no quarto e se deparou com o casal já morto.

Não havia sinais de violência nos corpos das vítimas, o que desde o início da investigação fazia crer que as mortes ocorreram por intoxicação. Laudos periciais confirmaram a causa da morte. O dono do chalé tem 45 anos e seu nome não foi divulgado pela polícia.

Especialistas alertam para a necessidade de cuidado com lareiras e aquecedores, sobretudo no inverno. Nesta semana, o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, morreu vítima de um incêndio em seu apartamento, na região central de São Paulo. Segundo o laudo da Polícia Civil, um problema no aquecedor está por trás da origem do fogo.