Governo prevê lançar app para acelerar bloqueio de celular roubado; veja o que se sabe

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prevê anunciar na terça-feira, 19, um aplicativo que acelera o bloqueio de celulares roubados e furtados. Em 2022, o Brasil teve quase um milhão de telefones móveis levados por bandidos, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

“Vamos lançar na próxima terça-feira uma iniciativa que transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil. Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos”, escreveu o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, nas redes sociais nesse sábado, 16.

Mais de 20 telefones celulares foram apreendidos com os lutadores, acusados de estupro e roubo. Eles foram detidos em um pedágio, em Boituva, interior de São Paulo Foto: Divulgação/Polícia Militar de São Paulo - Foto: 25/08/23

Segundo o termo de uso do programa Celular Seguro, a plataforma de bloqueio rápido será oferecida tanto na versão web quanto na versão app. O cidadão poderá cadastrar o número de outra pessoa de confiança para acionar o bloqueio em caso de roubo ou furto.

O ministério passa por uma transição de comando após a indicação de Flávio Dino para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O nome de Capelli chegou a ser ventilado como sucessor logo após a escolha de Dino, mas perdeu força e outros nomes estão mais cotados, como a do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski.

A segurança pública é a área temática da gestão Luiz Inácio Lula da Silva com a pior avaliação entre os eleitores brasileiros, segundo pesquisa do instituto Atlas feita entre os dias 20 e 25 de setembro. Embora seja de competência prioritária dos Estados, especialistas apontam a necessidade de articulação e apoio federal para combater o avanço da criminalidade, impulsionado pela atuação de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho.

Conforme Cappelli, além do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os bancos e as operadoras de telefonia também vão participar da ação. A previsão é de que a plataforma esteja disponível nas lojas virtuais da App Store (Apple) e da Play Store (Google).

Na Avenida Faria Lima, quase esquina com a Avenida Rebouças, um comerciante colocou uma placa na calçada alertando que o local tem um alto índice de roubo de celular. Foto: Werther Santana/Estadão - Foto: 14/09/23

O processo de acionamento rápido do bloqueio, no entanto, não deve eliminar o registro do boletim de ocorrência. Os BOs são importantes para que as autoridades façam a investigação e o mapeamento das áreas mais críticas para a atuação de ladrões.

Na região central da cidade de São Paulo, têm se popularizado os roubos cometidos por “gangues da bicicleta”. Outra modalidade comum é de grupos que quebram os vidros dos veículos para levar os aparelhos, especialmente de motoristas de carros de aplicativo.