Chacina na Bahia: dois suspeitos são mortos e um é preso pela polícia

Três suspeitos de envolvimento com o assassinato de ao menos nove pessoas, incluindo crianças, na zona rural de Mata de São João, no interior da Bahia, foram localizados na madrugada desta terça-feira, 29, pela polícia na mesma cidade onde o crime foi cometido. No confronto, dois morreram e um foi preso. Um quarto indivíduo continua foragido.

Na madrugada do dia anterior, segunda-feira, 28, as vítimas foram encontradas carbonizadas em duas casas vizinhas no povoado Núcleo Colonial JK. Conforme a Polícia Civil da Bahia, uma criança foi resgatada com vida e encaminhada a um hospital com queimaduras graves.

“Na ação, um foi preso em flagrante por homicídio qualificado e outros dois resistiram à prisão recebendo os policiais a tiros. No revide, eles foram alvejados, socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos”, afirma Christhiane Inocência, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), um dos órgãos que participaram das buscas.

Policiais civis do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) também participaram da ação.

“O quarto envolvido ainda está sendo procurado dentro de uma região de mata”, acrescentou a delegada Christhiane.

Conforme a polícia, com os criminosos foram apreendidos duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e porções de drogas.

As investigações seguem em andamento para identificar a motivação do crime. “Todo material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). O custodiado segue preso à disposição do Poder Judiciário”, afirmou ainda a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O município de Mata de São João é conhecido pela criminalidade. No Mapa da Violência de 2016, a cidade liderou o ranking de cidades com maior número de mortes por armas de fogo no País.