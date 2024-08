Chefe do MP-SP descarta suspender atividades da Voepass após acidente aéreo

Na mesma ocasião, Luciana Jordão, chefe da Defensoria Pública de São Paulo, afirmou que as defensorias de São Paulo e do Paraná estão atuando de forma conjunta no acolhimento das famílias. Segundo ela, o principal foco tem sido fornecer informações sobre documentação, oferecer as primeiras orientações jurídicas e prestar apoio psicológico e social.

Quanto à possibilidade de processar a companhia aérea, Luciana esclareceu que esse assunto não está sendo abordado no momento. “Nosso primeiro foco agora é o acolhimento dessas famílias”, disse ela, acrescentando que os familiares das vítimas poderão contar com o auxílio jurídico da defensoria quando for o momento. “As instituições trabalharão em conjunto nessa questão, mas em uma etapa posterior.”