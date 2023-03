Vídeos: Chuva no Acre atinge 22 mil, interdita rodovia, fecha aeroporto e Estado pode ficar isolado

As chuvas dos últimos dias pode isolar o Acre do restante do País. O Aeroporto Internacional de Rio Branco, a capital, cancelou voos pelos próximos dois dias porque a via de acesso ao local, a BR-364, está interditada. A rodovia federal, que liga o Acre a outros Estados, tem trechos intransitáveis.

O nível de chuvas em Rio Branco ganhou força no último domingo, 19, e já atingiu mais de 70% do que era previsto para o mês de março. No boletim emitido pela Defesa Civil do município nesta sexta, 24, o Rio Acre ultrapassou a marca de 15,8 m. Mais de 22 mil pessoas em 30 bairros e 15 comunidades rurais foram atingidas pelas cheias. O Estado se encontra na categoria de alerta amarelo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A chuva castigou Rio Branco, que clama por socorro. Poderes devem atuar juntos para amenizar o sofrimento de milhares de pessoas. pic.twitter.com/hEN8IHZAEm — Francisco Panthio (@Panthio65) March 24, 2023

O empreendedor Alisson Rodrigues, de 33 anos, foi surpreendido com uma alagação repentina da sua casa no bairro Conquista no município de Rio Branco, capital do Acre.

Resgate de idoso preso em casa, diante da cheia no Rio Branco pic.twitter.com/j9A9GKdouI — Francisco Panthio (@Panthio65) March 24, 2023

Ele conta que mora na região há 23 anos e nunca havia presenciado enchentes como a de quinta-feira, 23. “Por volta de 16h30 a água invadiu nossa casa. Saímos apenas com a roupa do corpo, perdemos todos os móveis”, afirma ele.

Em nota, o governo do Acre afirma que está mobilizado com a Prefeitura de Rio Branco para oferecer a assistência necessária aos atingidos pela alagação. As aulas da rede pública foram suspensas e as escolas estão sendo utilizadas para construir abrigos para os atingidos pelas enchentes.

O Rio Acre transbordou após fortes chuvas. Foto: Pedro Devani/Secom