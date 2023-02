Vai chover forte em vários Estados; veja a previsão do tempo em São Paulo e outras regiões

Com uma frente fria se afastando no mar, na altura do litoral do Espírito Santo, áreas de instabilidade se formam sobre o interior das regiões Sudeste e do Centro-Oeste do País, de acordo com a Climatempo. Há possibilidade de pancadas de chuva no decorrer desta quinta-feira, 26, em diversas localidades. Em São Paulo, porém, a chuva deve retornar somente no fim de semana.

Outras áreas de nuvens carregadas também atingem parte do Norte e do Nordeste do Brasil, com o predomínio de ar quente e úmido. “A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está ativa sobre a costa norte do Nordeste do Brasil”, afirma a Climatempo.

São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu nesta quinta com pouca nebulosidade e temperatura na casa dos 17,7°C durante a madrugada. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no decorrer do dia o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 30°C. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Conforme o CGE, as chuvas devem retornar para a capital paulista no fim de semana, quando a propagação de uma frente fria pelo oceano ajuda a organizar as áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo. Na sexta-feira, 27, o sol predomina e provoca mais um dia de calor na Grande São Paulo. As temperaturas variam entre 17°C e máximas que podem passar dos 30°C.

No sábado, 28, o dia ainda deve começar com sol e temperaturas em elevação. A oscilação deve ficar entre 18°C e máximas que podem superar os 30°C. Segundo o CGE, a propagação de áreas de instabilidade no fim da tarde provoca aumento de nebulosidade e há risco de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento na Grande São Paulo.

Chuva deve atingir diversas regiões do País nesta quinta-feira; na capital paulista, a previsão é de temporais a partir do fim de semana. Foto: Werther Santana/Estadão

Região Sudeste

Conforme a Climatempo, a previsão é de mais um dia com muitas pancadas de chuva sobre o centro-norte e leste de Minas Gerais e sobre o centro, sul e norte do Espírito Santo. Em quase todo o Estado do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira e no norte de São Paulo, o sol aparece, mas há risco de forte chuva no período da tarde e da noite.

Região Norte

Quase toda a região tem muita nebulosidade, períodos com sol e fortes pancadas de chuva com raios, segundo a empresa de meteorologia. “Chove várias vezes no decorrer do dia e há risco de chuva forte na maior parte da região Norte. O sol predomina e não chove em Roraima, no noroeste do Amazonas e do Pará”, diz a Climatempo.

Região Sul

O litoral norte catarinense e a Grande Florianópolis podem ter chuva passageira, mas o sol aparece o dia todo. No restante de Santa Catarina e no interior gaúcho, o dia é com sol, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva com raios durante a tarde e mesmo durante a noite, que podem varia de moderadas a fortes.

Região Centro-Oeste

O ar quente e úmido predomina sobre a região Centro-Oeste do País e uma baixa pressão atmosférica ganha força sobre a região, intensificando as áreas de instabilidade.

Há condições para pancadas de chuva com raios sobre a maioria das áreas do Centro-Oeste. Segundo a Climatempo, o sol predomina o dia todo apenas no sul e no leste de Mato Grosso do Sul. Em Goiás, Mato Grosso e no e Distrito Federal, o dia permanece com muitas nuvens, períodos com sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Região Nordeste

Há condições para pancadas de chuva em quase toda a região, de acordo com a Climatempo. No sul e no sertão da Bahia, no sertão de Pernambuco e da Paraíba, no leste e norte do Ceará, no litoral de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, o dia predomina com sol e chuva passageira. No restante do Nordeste, ocorrem períodos com sol e pancadas de chuva com raios a qualquer hora do dia.