Chuva na Grande BH deixa dois mortos e rastro de destruição; veja imagens

O temporal que caiu na região metropolitana de Belo Horizonte nesta quarta-feira, 7, deixou dois mortos e causou alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil municipal, a previsão é de mais chuva para esta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, com risco geológico até sábado, 10.

As mortes confirmadas são de um homem, cujas informações iniciais apontam para ser um idoso, e uma adolescente de 17 anos. O primeiro foi atingido por um muro que desabou no bairro de Palmital, no município de Santa Luzia. Já a segunda vítima foi encontrada na manhã desta quinta dentro de um carro no bairro Jardim Encantado, em Vespasiano, município vizinho a Santa Luzia, após o veículo ter sido arrastado por uma enxurrada.

Temporal deixou ruas de Belo Horizonte alagadas. Foto: Redes sociais/Reprodução

O trânsito ficou parado com vias da cidade interditadas e veículos presos em alagamentos. Na Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias de BH, uma mulher subiu em cima de um veículo para se proteger da correnteza, mostra imagens da câmera da BHTrans. Em vários pontos da capital mineira, houve registros de pedaços de asfalto que se descolaram.

Mulher sobe em carro para se proteger de alagamento na Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias de Belo Horizonte, durante chuva intensa na última quarta-feira, 7. Foto: Câmera BHTrans/ Reprodução

Segundo o último balanço meteorológico, divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quinta, já choveu mais de 100 mm em oito das nove microrregiões da Grande BH. A média climatológica para o mês é de 339mm. Só nesta quarta-feira, choveu 136,6 milímetros em três horas – o equivalente a 40,3% da média estimada para o mês – somente na região oeste.

A recomendação da Defesa Civil é de que a população preste atenção ao grau de saturação do solo, a deslizamentos e desabamentos nos próximos dias. Em meio a esses sinais, a pessoa deve sair imediatamente do seu imóvel e ligar para a Defesa Civil no 199. Em caso de emergência, o contato deve ser com o Corpo de Bombeiros Militar, 193.