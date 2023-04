Chuvas deixam 8 mil pessoas desalojadas no sul da Bahia

Após as fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia nos últimos dias, 65 pessoas estão desabrigados, 8.081 desalojadas e 9.348 outras afetadas em decorrência dos efeitos diretos do desastre no Estado. Os números atualizados foram divulgados na terça-feira, 25, pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Segundo o governo estadual, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia agora atua no atendimento dos grupos que se encontram em áreas mais isoladas na região de Santa Cruz Cabrália.

Após fortes chuvas atingirem o sul da Bahia, Corpo de Bombeiros foca em auxiliar moradores afetados com entregas de cestas básicas, colchões e água. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros da Bahia

A corporação faz a entrega de cestas básicas, água potável e colchões desde segunda-feira, 24, e permanece em alerta para qualquer desdobramento ou emergência ocasionada ainda pelas chuvas.

As ocorrências relacionadas as enchentes foram registradas em 25 municípios do Estado, nos quais cinco se encontram em emergência: Santa Cruz Cabrália, Ilhéus, Belmonte, Porto Seguro e Itapebi.

Os outros municípios atingidos foram: Anagé, Caraíbas, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda e Vitória da Conquista.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão é para o extremo sul do Estado e áreas do norte do Maranhão e Piauí é que continuem sendo atingidos por chuvas intensas, com volumes que podem ultrapassar 60 mm, até, pelo menos, o dia 1º de maio.

Feriado de Tiradentes

As chuvas tiveram seu ápice no último feriado de Tiradentes, quando o grande volume de água causou deslizamentos de terra e alagamentos no Estado. Entre o feriado na sexta-feira, 21, e sábado, 22, a cidade de Santa Cruz Cabrália, próxima a Porto Seguro, registrou 300 mm de chuva e os bombeiros resgataram mais de 160 pessoas em áreas alagadas.

A prefeitura da cidade decretou estado de emergência e emitiu uma nota dizendo que “lamenta profundamente as consequências das chuvas históricas que assolaram a cidade na madrugada do dia 21/04″.

Além dos alagamentos e desabamentos, diversas rodovias também foram atingidas com quedas de árvores, deslizamentos e rompimentos de bueiros. Foram cinco estradas atingidas, no entanto, todas já se encontram liberadas para tráfego.

