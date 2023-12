Chuvas deixam dois mortos e 300 desabrigados em Angra dos Reis; prefeitura decreta emergência

Um casal de idosos morreu e 300 pessoas estão desabrigadas em decorrência das fortes chuvas que atingem a cidade de Angra dos Reis (RJ) desde sexta-feira, 8, informou a prefeitura do município, que decretou estado de emergência neste sábado, 9.

De acordo com as autoridades, em apenas 24 horas foram registrados 250 milímetros de chuva, que, em conjunto com a maré cheia, provocou inundações em diferentes pontos da cidade. Em alguns deles, a água atingiu a marca de três metros de altura.

Equipes da prefeitura de Angra dos Reis trabalham para liberar ruas e atender a população depois das fortes chuvas que atingem a região Foto: Divulgação/ Prefeitura de Angra dos Reis

Os idosos mortos viviam em um asilo privado no bairro do Bracuí, o mais afetado. Segundo informações preliminares, a água subiu rapidamente no asilo e o casal de idosos não conseguiu ir para o segundo andar do imóvel. A perícia examinou o local, mas a principal hipótese para as mortes é afogamento. Os outros 25 residentes do asilo foram levados em segurança para um segundo abrigo da cidade.

O decreto municipal que determinou o estado de emergência tem validade de 180 dias. “Nesse período, o município fica autorizado a convocar voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade e autorizar os agentes de defesa civil a entrarem em casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação”, disse a Prefeitura, em nota.

Os 304 desabrigados estão temporariamente acomodados em duas escolas da cidade. De acordo com a administração municipal, elas estão recebendo suporte das Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Saúde e Educação.

Equipes estão nas ruas com maquinário para limpeza e desobstrução das vias atingidas. A Prefeitura está recebendo doações para as famílias desabrigadas. Água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis, além de ração para pets, podem ser entregues até as 17 horas deste sábado, na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário.

Continua após a publicidade

Previsão do tempo

Segundo os modelos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas continuarão a cair pela cidade nos próximos dias. A capital fluminense está em estado de atenção desde quinta, 7.

O Inmet alerta para chuvas intensas também em uma região que abrange o litoral norte do Rio, o leste de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O instituto ainda emitiu um alerta de temporal no litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o estado do Rio, destacando a condição de perigo, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.