Chuva em Santa Catarina deixa ao menos 2 mortos e bloqueia estradas

As fortes chuvas que vêm atingindo Santa Catarina desde o último domingo provocaram a morte de ao menos duas adolescentes em Camboriú na madrugada desta terça-feira, 20. As chuvas também alagaram cidades do litoral Norte e da Grande Florianópolis e provocaram interdições em rodovias do Estado.

As mortes aconteceram no bairro Jardim Aliança. Duas primas, de 15 e 17 anos, estavam dormindo no momento do deslizamento de terra. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando o resgate ocorreu estavam mortas. Uma menina de 9 anos foi levada para o hospital. O prefeito Elcio Rogério Kuhnen (MDB) decretou situação de emergência, pelo prazo de 180 dias, a partir desta terça-feira, 20.

“Com muita tristeza recebi a notícia da morte de duas jovens e desejo forças aos familiares. Novamente a chuva castiga o Estado e todos os nossos esforços estão concentrados no trabalho de proteção da vida e de pronta resposta aos atingidos”, afirmou o governador Carlos Moisés (Republicanos).

Um relatório do governo de Santa Catarina, do fim da manhã desta terça-feira, 20, afirma que há 47 desabrigados em Camboriú e Itapema. O número de atingidos pode ser bem maior, já que diversas localidades ainda não conseguiram registrar ocorrências, informou o governo.

Outras cidades reportaram problemas com as chuvas, como Jaraguá do Sul, Palhoça e Ilhota. Em Balneário Camboriú, vídeos que circulam nas redes sociais, confirmado pela autoridades, mostram motoristas que passavam pela Avenida Atlântica, a principal da cidade do litoral norte, usando a faixa de areia que foi alargada na praia central para escapar dos alagamentos provocados pelas chuvas que atingem a cidade desde a segunda.

Segundo o diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil do Estado, César Nunes, alguns municípios já tinham sido atingidos pelas chuvas no início do mês, e os decretos de emergência emitidos na ocasião são válidos para as ocorrências desta semana. Ele informou que as chuvas devem permanecer por mais 24 horas e causar mais transtornos no litoral. A Defesa Civil alerta para a ocorrência de chuva volumosa e persistente no Estado até a quarta-feira, 21.

De acordo com o serviço estadual de monitoramento de recursos naturas e meio ambiente, o Epagri/Ciram, o acumulado de chuva em 48 horas atingiu volumes de de 200 a 300 milímetros em localidades entre a Grande Florianópolis e Luiz Alves, no Vale do Itajaí. A chuva tem sido persistente no litoral de Santa Catarina e Vale do Itajaí.

O órgão explicou que a chuva dos últimos dias está associada à circulação marítima com a presença de uma baixa pressão no mar. A condição favorece o transporte de elevados índices de umidade para o leste catarinense, ocasionando uma chuva persistente e em longo período. Esta mesma condição de tempo, comum na primavera e verão de anos de La Niña, provocou as fortes chuvas ocorridas no leste do Estado no fim de novembro deste ano.

O município de Florianópolis cancelou os eventos de comemoração de Natal nos bairros, que estavam previstos para começar na segunda-feira, 19. O prefeito Topázio Neto divulgou um vídeo em suas redes sociais, pedindo para que as pessoas evitem sair de casa.

Rodovias com interdição

Ao menos quatro rodovias estaduais de Santa Catarina têm interdições total ou parcial em razão das fortes chuvas que atingem o Estado. Na SC-405, o tráfego foi bloqueado por água na pista na altura do km 2, próximo ao elevado do Rio Tavares. Outro rodovia bloqueada é a SC-281, na altura do km 24, também por causa de água na pista. Outras rodovias, como a SC-401 e a SC-435, tem trechos em meia pista em razão de alagamentos e queda de barreiras.

Na manhã desta terça ocorreu um incêndio em Penha envolvendo produtos químicos que provocaram interdição parcial da BR-101 por causa da fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia no local cerca de uma tonelada de hipoclorito de cálcio, usado para tratamento de água em psicinas. Porém, o produto químico não foi o causado do incêndio, que também não tem relação com as chuvas.

Os bombeiros informaram que o produto em si não causa toxicidade, mas a fumaça é tóxica por conta da quantidade de material combustível próximo, como plástico polietileno e matérias-primas para produção industrial. As equipes estão atuando com cinco caminhões para combater o incêndio.

Moradores de Santa Catarina também postaram nas redes sociais os danos provocados pelas fortes chuvas.

