Fortes chuvas deixam mortos e famílias desabrigadas no Maranhão

As fortes chuvas que atingem o Maranhão há uma semana já deixaram cinco pessoas mortas, 399 famílias desabrigadas e 339 desalojados, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMMA). Nesta terça-feira, 21, o Informe indica que há ao menos 33 municípios em situação de emergência.

Em Santa Luzia do Tide, uma ocorrência de deslizamento de terra deixou duas pessoas mortas, enquanto em Açailândia um veículo foi arrastado pela enxurrada e três pessoas morreram. Bombeiros e o Centro Tático Aéreo (CTA) atuam em operação para prestar atendimento à população atingida.

Chuvas no Estado do Maranhão deixam ao menos cinco mortos. Foto: Corpo de Bombeiros do Maranhão/Divulgação

Nos municípios de Barra do Corda e Santo Antônio dos Lopes foram registrados rompimentos em pontos de açude, que provocaram alagamentos em algumas regiões. Outras cidades que também contabilizaram danos e prejuízos causados pelas chuvas são monitoradas pela Defesa Civil Estadual.

As equipes do Corpo de Bombeiros junto com as prefeituras, coordenadoria estadual, Defesa Civil e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) agora atuam para auxiliar às vítimas no interior do Estado.

Até o momento, segundo a corporação dos bombeiros já foram enviadas 450 cestas básicas, 700 garrafões de água e 600 colchões. Além disso, restaurantes populares passaram a distribuir quentinhas para os desabrigados e desalojados.

Nas redes, ex-governador do Estado e atual Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), prestou solidariedade às vítimas.

Minha integral solidariedade às famílias alcançadas pelas enchentes no Maranhão. O presidente Lula já orientou o máximo de apoio do Governo Federal e faremos o que for possível, no limite das nossas competências legais. Lamento muito pelas vítimas fatais. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 21, 2023

O governador Carlos Brandão (PSB) falou sobre a situação informando irá nesta terça-feira, 21, aos locais afetados no Estado e afirmando que uma reunião foi feita pelo Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Vítimas das Chuvas para avaliação dos estragos causados até o momento.

Encerramos agora pouco uma reunião de avaliação do Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Vítimas das Chuvas. Amanhã estaremos in loco vistoriando os locais mais afetados. Estamos com as atenções voltadas para que as pessoas tenham suporte nesse momento de emergência. pic.twitter.com/m7Yla7J2Gt — Carlos Brandão 🇧🇷 (@carlosbrandaoma) March 21, 2023

Entre os municípios que se encontram em estado de emergência estão: Afonso Cunha, Alto Alegre do Pindaré, Arame, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriti, Conceição do Lago-Açu, Coroatá, Esperantinópolis, Governador Nunes Freire, Graça Aranha, Itaipava do Grajaú, Lago da Pedra, Jenipapo dos Vieiras, Joselândia, Lago da Pedra, Paço do Lumiar, Pedreiras, Pinheiros, Poção de Pedras, Raposa, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, São Luís, São Luís Gonzaga, São João do Caru, São José de Ribamar, Trizidela do Vale, Tuntum, Viana e Zé Doca.