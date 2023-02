Chuvas em SP: Marinha monta hospital na praia de Juquehy e começa a atender na tarde desta sexta

SÃO SEBASTIÃO - A Marinha do Brasil está instalando um hospital de campanha na Praia de Juquehy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para auxiliar os atingidos pela chuva no final de semana. O atendimento à população deve começar na tarde desta sexta-feira, 24.

Às 5h30 da manhã desta sexta, um comboio saiu do Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico e se deslocou para a praia para iniciar a instalação. O tempo médio para erguer um hospital desses é de seis horas.

Marinha oferecerá atendimento médico a partir da tarde desta sexta, 24 Foto: Marcio Dolzan/Estadão

No fim da manhã, 25 profissionais de saúde que estão no Atlântico serão levados ao novo hospital. A estimativa é de que o atendimento à população comece a partir das 14h.

A instalação de um segundo hospital em área isolada de São Sebastião ainda está sendo avaliada. A unidade erguida no interior do Atlântico permanecerá à disposição, mas ainda não há previsão de atendimento à população.





