Chuvas intensas causam danos em 22 municípios de Santa Catarina

A cidade de Araquari já decretou situação de emergência e outras cinco estão em alerta, com possibilidade de decretar emergência. Até o momento, somente 12 cidades não registram ocorrências: Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Taió, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Curitibanos, Joaçaba, Chapecó e Maravilha.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas foram geradas por uma frente fria que chegou ao Estado e tende a permanecer na região até terça-feira. Com o afastamento da frente, a tendência é que as chuvas comecem a diminuir.