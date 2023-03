Chuvas intensas matam duas pessoas em Duque de Caxias

Dois homens faleceram em Duque de Caxias, na baixada fluminense, durante as chuvas intensas que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira, 30. Segundo a Defesa Civil do município, um dos homens morreu afogado após ser arrastado pela enxurrada no bairro Convanca e outro foi atingido por um raio na Vila Ideal. No total, 18 sirenes de alerta foram acionadas na cidade.

Chuvas em Duque de Caxias na noite desta quinta-feira, 30, deixa duas pessoas mortas. Foto: Centro de Operações do Rio/Divulgação

Ainda de acordo com a Defesa Civil o local mais atingido de Duque de Caxias foi o primeiro distrito e os maiores pontos de alagamento estão no centro, na Vila São Luiz, Jardim Primavera e na rodovia Washington Luiz. Nos bairros da Vila Operária e Jardim Primavera também houveram quedas de árvores.

Um incêndio também foi registrado em Nova Campinas após um ar-condicionado ser atingido por um raio. O corpo de bombeiros atendeu o chamado e conteve as chamas que não fizeram nenhuma vítima.

Por enquanto não há registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas na cidade, no entanto a prefeitura orienta que moradores de áreas de risco busquem locais seguros como igrejas, associações de moradores ou escolas em casos de anormalidades.

A prefeitura também atua para desobstrução das redes de drenagem e retirada de árvores. Internautas publicaram vídeos em que mostraram o estado das ruas alagadas da cidade durante a tempestade.

Duque de Caxias agora! Que chuva meus amigos! pic.twitter.com/rl2WVSI1Li — Adryana Araújo (@drikynha) March 30, 2023

Continua após a publicidade

81 sirenes foram acionadas no Grande Rio

A região metropolitana do Rio de Janeiro entrou toda em estado de alerta durante a noite. Segundo o Centro de Operações do Rio, 81 sirenes foram acionadas em 50 comunidades do município.

A mobilização começou por volta das 18H45 e houve registro de 19,8mm de chuva no Grande Méier e 17mm na Penha. Além disso, a prefeitura salientou que também choveu forte em Irajá, Anchieta, São Cristóvão e no Grajaú, que chegou a 59,0 mm/h.

Com a diminuição da intensidade da chuva, o sistema de alarme sonoro que foi acionado às 20h28 foi desmobilizado por volta das 22h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante o final de semana no município.