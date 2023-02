Chuvas matam duas pessoas no Rio de Janeiro

RIO – Pelo menos duas pessoas morreram por causa da tempestade que atingiu o Estado do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 7. Entre as vítimas estão uma criança de dois anos, morta no desabamento de uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê foi resgatado já sem vida dos escombros na comunidade da Chácara do Céu, na Tijuca, na zona norte. Mais cedo, um homem de 27 anos morreu em Saquarema, na Região dos Lagos, depois de ser atingido por um raio.

A capital entrou em estágio de alerta às 20h desta terça-feira por causa do temporal que já atingia vários bairros provocando alagamentos. Segundo a Prefeitura, até as 21h, 113 sirenes de alerta (das 162 existentes na cidade) já haviam sido acionadas nas comunidades localizadas em áreas de risco de deslizamento.

As chuvas que caíram no Rio de Janeiro nesta terça-feira deixaram dois mortos. Foto: Centro de Operações Rio

O estágio de alerta é o quarto nível em uma escala de um a cinco e indica que pelo menos uma ocorrência grave impacta a cidade ou que há a ocorrência simultânea de problemas de médio e alto impacto em várias regiões.

A circulação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi interrompida às 17h40 nas linhas 1, 2 e 3. Segundo a operadora, trechos com alagamentos impedem a circulação dos trens. A circulação dos trens dos ramais Belford Roxo, Saracuruna, Santa Cruz e Japeri também foi suspensa. Algumas vias importantes foram interditadas, como a Avenida Niemeyer, a Estrada de Furnas e Avenida Edson Passos.

Nas redes sociais circulam vídeos mostrando o alagamento de ruas em diferentes bairros da cidade. O prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro orientaram a população a ficar em casa até a chuva passar e a água baixar.