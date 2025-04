Veja vídeos dos estragos da chuva no RJ; Angra e Petrópolis continuam com risco de deslizamento

As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro neste fim de semana continuam a provocar um risco de deslizamento muito alto nas cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, segundo mapa atualizado da Defesa Civil fluminense. Isso quer dizer que podem ocorrer deslizamentos generalizados nesses dois municípios e que a população que mora em áreas de risco deve sair de suas casas e procurar um abrigo seguro.

PUBLICIDADE A Defesa Civil alerta para risco alto também na capital e nas cidades de Mangaratiba, Duque de Caxias e Teresópolis. Para moradores desses municípios, o risco é de deslizamento nos setores mais críticos, e a população deve ficar atenta a alertas da Defesa Civil. Em Angra, a chuva acumulou 282,6mm em 24 horas, de acordo com atualização feita às 6h20 pela Defesa Civil. Moradores filmaram ruas completamente alagadas neste sábado. Veja vídeos abaixo.

Alagamento em rua de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Foto: PABLO PORCIUNCULA

Ainda de acordo com o mapa da Defesa Civil, o risco hidrológico é muito alto em Duque de Caxias. Isso significa que há possibilidade de alagamentos, inundações, enxurradas e subidas rápidas dos níveis dos rios na cidade.

Em Nova Friburgo, Teresópolis, Angra, Mangaratiba, Petrópolis, Belford Roxo, Magé, Nova Iguaçu e São João de Meriti o risco hidrológico é alto, ou seja, com possibilidade de inundações pontuais.

Em Mangaratiba, o acumulado foi de 167,2mm no mesmo período. Na capital fluminense, o nível chegou a 165,4mm. Em Seropédica e Belford Roxo, os índices de chuva foram de 159,7 mm e 155,6 mm, respectivamente.

Segundo a Defesa Civil, na manhã deste domingo, 6, não há ocorrência de chuva significativa no Estado. Ainda assim, a população deve permanecer em alerta por causa do solo encharcado.

A previsão é de pancadas de chuva fraca a moderada, de forma isolada, durante a manhã e à tarde em todo o Estado. Após a passagem da frente fria, há previsão de redução dos riscos hidrológicos em todo o território fluminense.

Na capital, a previsão é de que a chuva diminua a intensidade, segundo a Defesa Civil municipal. Para este domingo, o tempo será influenciado pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente. Deve haver predomínio de céu nublado com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia.

A recomendação é que a população fique atenta a estalos, rachaduras, movimentação de terra e árvores. Nesses casos, é preciso sair de casa, buscar um local seguro e pedir uma vistoria para a Defesa Civil pelo telefone 199.

Moradores filmam inundações nas redes sociais

Em Petrópolis, uma forte cachoeira se formou devido à grande quantidade de chuvas no município. O fenômeno se formou por causa da elevação repentina do rio Poço dos Padres, no bairro Itamarati.

Em Angra dos Reis, uma moradora filmou a água atingindo os telhados de uma rua no bairro Parque Mambucaia. Outro vídeo mostra dois homens andando de jet ski na inundação.