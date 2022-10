Ciclone deve provocar temporais, ventania e queda de granizo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País

Continua após a publicidade

A formação de um ciclone extratropical e a passagem de uma frente fria pela costa da Região Sul nos próximos dias trazem instabilidades climáticas também para o Sudeste e o Centro-Oeste do País, que devem registrar temporais, ventania e queda de granizo, de acordo com a Climatempo.

Em Minas Gerais, na terça-feira, 4, pelo segundo dia consecutivo, foi registrada a “chuva de gelo”. Uma das áreas mais atingidas foi o centro-sul de Belo Horizonte. Na segunda-feira, 3, a Arteris Fernão Dias, que administra a rodovia, divulgou alerta aos motoristas. A estrada foi atingida por queda de granizo principalmente no trecho de São Gonçalo do Sapucaí, que fica a 330 quilômetros de Belo Horizonte.

Leia também Rodovia Fernão Dias fica coberta de gelo após chuva de granizo em Minas; veja vídeos

Mesmo cenário foi registrado em Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda de acordo com a Climatempo, há possibilidade de queda de granizo em São Paulo nesta quinta-feira, 6.

Na segunda-feira, 3, a Arteris Fernão Dias alertou motoristas sobre a rodovia que estava cheia de gelo. Foto: Twitter/Arteris Fernão Dias

Conforme a meteorologia, nesta quarta-feira, 5, uma mudança no padrão da circulação de ventos já transporta nuvens carregadas sobre o oeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul. “Essa chuva pode vir em forma de temporais, com raios e queda de granizo, atingindo áreas da Fronteira Oeste e a região das Missões no Estado e a região de Foz do Iguaçu, Guaíra e Umuarama no Paraná. Pode chover no extremo oeste de Santa Catarina, mas a chuva ainda ocorre de forma mais isolada”, informou a Climatempo.

Na quinta-feira, a formação de um ciclone extratropical no oceano na região do Rio Grande do Sul reforça a incidência de chuva. Há alerta para temporais no interior. As capitais e o litoral também devem registrar chuva forte e temperaturas baixas. As rajadas de vento podem chegar até 70 km/h em algumas localidades.

Na noite de quinta-feira, o ciclone extratropical se desloca do Paraguai em direção ao Sul do País. Na sexta-feira, a frente fria atua mais sobre o Sudeste do País, mas o fenômeno ajuda a causar pancadas de chuva e rajadas de vento de mais de 80km/h do em partes do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. Nas áreas das serras gaúchas e catarinenses, as rajadas de vento podem chegar a até 100 km/h. Segundo a Climatempo, a ventania perde força a partir de sábado, 8.

Continua após a publicidade

De acordo com o CGE, as chuvas mais significativas retornam entre quinta-feira e a sexta-feira, 7, com risco de formação de alagamentos. Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Capital paulista

Já a capital paulista amanheceu nesta quarta-feira com céu encoberto e formação de névoa úmida. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registra temperatura média de 15ºC. Não há previsão de chuva. No decorrer do dia, o sol aparece e a máxima fica em 22ºC.

Em razão do frio, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a cidade.

Ainda de acordo com o CGE, as chuvas mais significativas retornam entre quinta-feira e a sexta-feira, 7, com risco de formação de alagamentos, por causa da passagem de uma nova frente fria por São Paulo, mas sem provocar queda brusca das temperaturas. Os termômetros devem oscilar entre 15ºC e 28ºC.

A partir do fim da tarde, a quantidade de nuvens volta a aumentar, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente no período da noite. Segundo o CGE, há elevado potencial para a formação de alagamentos e elevação de córregos e rios, já que as precipitações atingem também a madrugada e manhã de sexta-feira.

Para o Rio de Janeiro, a previsão nesta quarta-feira é de céu nublado, com chuva e temperaturas entre 18ºC e 24ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva entre quinta-feira e sexta-feira. Na terça-feira, foi registrada queda de granizo em Teresópolis e Petrópolis.

Continua após a publicidade

🌨️#Granizo: Houve registro de queda de granizo em Teresópolis (RJ) e no município de Petrópolis (RJ) na tarde desta terça-feira (4).



🎥: Divulgação/Petrópolis

+#RJ #chuva #granizo pic.twitter.com/PsccWJohm5 — INMET (@inmet_) October 4, 2022

Até o fim de semana, a capital mineira deve registrar chuva rápida com possibilidade de raios, de acordo com a Climatempo. Os termômetros varia entre 15ºC e 29ºC. Já em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros oscilam entre 22ºC e 30ºC, com possibilidade de chuva em quase todos os dias até domingo, 9.

Outras regiões do País

No Centro-Oeste, a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai tem uma quarta-feira instável, com chuva a qualquer hora. O restante da região deve registrar sol, calor e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, de acordo com a Climatempo.

Já o Nordeste tem mais um dia com sol forte e muito calor. Algumas pancadas de chuva são esperadas no litoral sul da Bahia, no litoral do Maranhão, no litoral, na zona da mata e no agreste entre o Ceará e Alagoas.

Segundo a Climatempo, no Norte do País, a previsão é de sol e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite em quase todas região. O tempo fica firme no Tocantins e em partes do Pará.