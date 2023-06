Ciclone no RS: Prefeito de Maquiné implora para que moradores deixem suas casas

Em ao vivo feito pelo Facebook, o prefeito de Maquiné, no norte gaúcho, João Marcos Bassani dos Santos, alertou em tons de desespero para que moradores saíssem de suas casas devido a fortes chuvas causadas por um ciclone extratropical atingirem o Estado. “Estou pedindo, implorando, saiam”, diz, ao afirmar que não existem equipes do Corpo de Bombeiros suficiente para atender a demanda. “Antes que seja tarde”.

Prefeito alertou para que as pessoas procurassem lugares mais altos e preservassem a vida ao invés dos bens materiais.

O ciclone extratropical se formou na madrugada desta sexta-feira, 16, no Rio Grande do Sul e causou fortes chuvas, ventanias e alagamentos no litoral norte do Estado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia alertado na quinta-feira, 15, para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada nas regiões, com possibilidade de enchente nos rios Caí e Sinos, no nordeste do Estado.

Segundo MetSul Metereologia, empresa local, algumas cidades registraram durante madrugada um volume de chuva que chegou até 233mm/h, como foi o caso de Maniqué.

Segundo a Defesa Civil as chuvas intensas e volumosas teriam risco de enxurrada nas áreas em vermelho do mapa. Foto: Divulgação/Defesa Civil do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite (PSDB) se pronunciou pelo Twitter, e afirmou que as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estariam mobilizadas para atender os lugares mais afetados. “Acompanho a situação junto a nossas forças de segurança”, disse.

A MetSul afirmou que estações registraram rajadas de vento ao redor de 70 km/h em Porto Alegre no começo desta sexta-feira.

Pelas redes sociais, moradores, jornalistas e portais locais também relataram e publicaram vídeos de enchentes e fortes ventos em diversos pontos do Estado durante a noite.

O Estadão entrou em contato com a Defesa Civil para obter informações sobre os prejuízos que a chuva desta madrugada causou, mas ainda não obteve retorno.