Cidadania italiana: mudança de regra é definitiva? Quais os próximos passos?

A mudança foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani, e publicada na Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana em forma de decreto-lei, norma que corresponde, no Brasil, à medida provisória. Trata-se de uma regra imposta pelo governo italiano e ainda não submetida ao Parlamento.

Embora já seja válida, a mudança ainda precisa ser votada pelo Parlamento. Se não for apreciada pelo Legislativo, deixará de vigorar ao completar 60 dias. A alteração também vai deixar de valer se o Parlamento rejeitá-la. A terceira hipótese é o Parlamento aprovar as regras (integralmente ou com modificações), quando então elas se tornarão definitivas.