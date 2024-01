Cidade brasileira aparece em lista de destinos de viagem do New York Times; veja qual

O jornal norte-americano The New York Times publicou nesta semana uma lista com 52 lugares para serem visitados em 2024. Entre as recomendações está uma única cidade brasileira: Brasília, listada na 32ª posição. Na lista do ano passado figuravam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em 11º lugar, e Manaus, na 41ª posição.

O curto texto sobre Brasília destaca sua arquitetura e afirma que a cidade “é muitas vezes ofuscada por destinos mais extravagantes como Rio de Janeiro e Bahia”.

Brasília é o único destino brasileiro na lista da publicação americana Foto: Sergio Lima/Estadão

“Uma cidade famosa pelos seus edifícios futuristas e modernistas brancos”, diz o texto, que recomenda visitas ao Palácio da Alvorada, a residência presidencial, a ao Palácio do Planalto, a sede do governo federal, “um dos prédios do governo invadidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado”.

Com acessibilidade ampliada devido à retirada das grades que cercavam o imóvel até maio passado, o Palácio oferece “um retorno à visão original dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa de uma cidade aberta e integrada”, conclui o jornal norte-americano.

Entre os outros 51 destinos recomendados pelo New York Times estão cidades famosas como Paris, indicada em segundo lugar, e Genebra, na Suíça, em décimo, e lugares menos conhecidos como Vestmannaeyjar, na Islândia, e Negombo, no Sri Lanka.

Paris sediará a edição de 2024 dos Jogos Olímpicos Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters - 21/12/2023

Continua após a publicidade

O primeiro lugar da lista não é uma cidade, mas uma região, situada entre Mazatlán, no México, e as enseadas escarpadas de Maberly, no Canadá. Esse território será palco de um festival para observar e celebrar um eclipse solar que ocorrerá no dia 8 de abril.

A primeira área da América do Sul citada na lista é O’Higgins, uma das 16 regiões (estados) chilenas, palco de uma rota de culinária rural.

Veja as dez primeiras localidades indicadas pelo The New York Times