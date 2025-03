Cidade brasileira entra para lista dos ‘10 destinos mais em alta do momento’; saiba qual é

Localizada no litoral norte de São Paulo, Ubatuba foi destaque na nova lista da plataforma americana de locações por temporada, Airbnb. A cidade foi escolhida como um dos 10 destinos em alta para viagens no período entre o final de março e junho, que corresponde à primavera no hemisfério norte e ao outono no Brasil.

Ubatuba é a única cidade brasileira na seleção global, que foi feita com base no crescimento das buscas em relação ao mesmo período do ano passado.

Confira a lista completa dos destinos em alta e o que diz o Airbnb sobre cada uma delas:

Ubatuba, Brasil

Ilha das Couves, em Ubatuba, é conhecida como 'destino paradisíaco' Foto: Gustavo Asciutti

“Ubatuba é o refúgio costeiro ideal para viajantes que buscam escapar da agitação de São Paulo durante o feriado prolongado nacional, de 1 a 4 de maio. Conhecida por suas praias deslumbrantes, paisagens exuberantes e vibrante cultura local, Ubatuba oferece uma mistura perfeita de relaxamento e aventura. Com mais de 70 praias, os visitantes podem aproveitar banhos de sol, surfe e a beleza natural ao redor.”

Publicidade

Gulf Shores, Estados Unidos

Gulf Shores, no Alabama, é ótimo destino para os fãs de gastronomia e frutos do mar Foto: Pugalenthi/Adobe Stock

“A cidade costeira de Gulf Shores, no Alabama, oferece uma variedade de atividades para todas as idades, desde pesca e esportes aquáticos até explorar praias locais, parques e trilhas. O local também ostenta ótimos restaurantes de frutos do mar, que podem ser apreciados por meio de um chef particular, tornando-se refúgio ideal para amantes da gastronomia.”

Taito, Japão

Taito fica localizada na região especial da Metrópole de Tóquio Foto: lemaret pierrick

“Taito City, região especial da Metrópole de Tóquio, abriga atrações icônicas como o histórico distrito de Asakusa e a imponente Tokyo Skytree. Em Asakusa, os visitantes podem mergulhar na herança japonesa, explorando templos antigos e mercados movimentados enquanto vivenciam costumes tradicionais como a cerimônia do chá. Enquanto isso, a Tokyo Tree oferece vistas panorâmicas, tornando Taito uma mistura de tradição e modernidade.”

Colônia, Alemanha

Colônia é famosa por sua atmosfera animada. Foto: Noppasinw/Adobe Stock

“Repleta de história e maravilhas arquitetônicas como a famosa Catedral de Colônia, esta cidade ao longo do Rio Reno é famosa por sua atmosfera animada, particularmente durante o Carnaval de Colônia. Essa celebração de março transforma as ruas em um festival cheio de música e dança, bem como folia nos pubs e bares ao redor das praças Alter Markt e Heumarkt.”

Milão, Itália

Cidade vibrante, Milão é destino de quem gosta de moda e design. Foto: Boris Stroujko

“Milão é uma cidade vibrante celebrada por sua moda, cultura e design. Em abril, ela vibra com energia durante a Milan Design Week, um evento de uma semana que destaca artistas inovadores, instalações cativantes e as últimas tendências, atraindo criativos de todo o mundo. Para viajantes que buscam uma saída criativa, Milão oferece uma riqueza de experiências, incluindo um curso de Mosaico no Atelier Milan.”

Publicidade

Stillwater, Estados Unidos

Stillwater é uma charmosa cidade universitária com forte espírito comunitário. Foto: Kit Leong/Adobe Stock

“Stillwater é uma charmosa cidade universitária com forte espírito comunitário, especialmente durante o Spring Family Weekend em março. Este evento convida as famílias a aproveitar a diversão e as festividades no campus e por toda a cidade, incluindo atrações locais, música ao vivo e culinárias deliciosas. Com sua atmosfera acolhedora e atividades envolventes, Stillwater é um destino ideal para famílias que buscam criar boas memórias.”

Corfu, Grécia

Corfu é um destino ideal para viajantes que buscam paisagens costeiras montanhosas Foto: proslgn/Adobe Stock

“Corfu, uma ilha na costa noroeste da Grécia, é um destino ideal para viajantes que buscam paisagens costeiras montanhosas e aventura. Neste período, os turistas podem participar do Corfu Garden Festival, com exibições florais e workshops de jardinagem, o Corfu International Music Festival, que celebra a música clássica e contemporânea, e o Corfu International Film Festival, que exibe filmes locais e internacionais.”

Punta Cana, República Dominicana

Punta Cana é playground perfeito para amantes da natureza. Foto: s4svisuals/Adobe Stock

“Localizada na ponta leste da República Dominicana, esta ilha paradisíaca abriga belas praias que se estendem ao longo das costas do Caribe e do Atlântico. Com suas águas turquesas cristalinas, é um destino ideal para esportes aquáticos como mergulho com snorkel, mergulho autônomo e surfe. Além disso, os visitantes podem explorar uma variedade de aventuras de ecoturismo nos parques nacionais, cadeias de montanhas e rios de Punta Cana, tornando-a um playground perfeito para amantes da natureza e famílias que buscam aventura.”

Amsterdã, Holanda

Amsterdã é famosa por seus canais cênicos. Foto: Yasonya/Adobe Stock

“A movimentada cidade de Amsterdã é famosa por seus canais cênicos e sua rica herança cultural. Em 27 de abril, a cidade ganha vida com o Dia do Rei, uma celebração festiva com festas de rua, música e uma atmosfera energética de carnaval. Além do festival, os visitantes podem mergulhar na cultura local participando de várias atividades, como fazer joias à mão com artesãos locais qualificados.”

Publicidade

Basileia, Suíça

Basileia é famosa por sediar a icônica competição internacional de música, que acontece em maio. Foto: matho/Adobe Stock

“Basileia está pronta para ser um destino movimentado, já que se prepara para sediar a icônica competição internacional de música no início de maio. Além deste evento, amantes da música do mundo todo podem experimentar a rica herança cultural da cidade por meio de seus renomados museus, arquitetura e a cena gastronômica.”