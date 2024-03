CNJ reafirma modelo de banca de análise racial de cotas para juízes: ‘Fundamental’

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçou esta semana o entendimento sobre a legitimidade de comissões de heteroidentificação para análise de cotas para pretos e pardos em processos seletivos. A adoção desse tipo de banca virou alvo de críticas - incluindo acusações de que seriam “tribunais raciais” - após a Universidade de São Paulo (USP) negar a matrícula a um candidato que havia se declarado pardo.

Segundo o órgão, as comissões são complementares à política de reserva de vagas para pretos e pardos. O conselho reforçou, em sessão esta semana, a "necessidade de os tribunais de todo o País cumprirem as regras que criam o Exame Nacional da Magistratura (Enam), que prevê 20% dos postos de juízes para pretos e pardos, e a criação das bancas de heteroidentificação. O tema já havia sido discutido pelo CNJ no ano passado. Em seu relatório, o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, responsável pela resolução, destacou que o método visa a garantir um processo seletivo idôneo e uniforme.

Conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius Jardim defendeu bancas de heteroidenticação para garantir processo seletivo idôneo Foto: Dettmar/Ag. CNJ

Ao Estadão, Karen Luise, juíza auxiliar da presidência do CNJ, responsável por ações ligadas ao tema no conselho, disse que a heteroidentificação “é fundamental”.

Antes de implementadas, apenas a autodeclaração racial do candidato bastava, mas fraudes eram comuns. “As comissões só começaram a existir quando, mesmo com as cotas, muitas universidades e espaços públicos ainda não tinham a porcentagem de pessoas negras requeridas”, diz a magistrada.

“Foi assim que se compreendeu que o processo de heteroidentificação deveria ser complementar à política de cotas, para garantir que as pessoas que sofrem discriminação racial de fato entrem”, acrescenta.

Ela defende que a banca tenha formação específica para esse tipo de análise, como foi aprovado pelo CNJ. “A heteroidentificação deve ser realizada a partir do critério fenotípico (características físicas), para que as cotas sejam preenchidas por pessoas negras, potencialmente alvos do racismo”, afirma.

Para reconhecer os fenótipos que baseiam atos de racismo e discriminação, nos magistérios, os integrantes da banca deverão passar por um curso.

Os concursos para juiz também têm cotas para pessoas indígenas, mas elas são separadas das ações afirmativas para pessoas negras. Por isso, os métodos de reconhecimento são específicos para cada identidade.

A alternativa encontrada pela comissão para garantir avaliações mais precisas, inibindo possíveis injustiças com candidatos, foi a formatação de um curso de 20 horas/aula.

As aulas incluem questões que envolvem, segundo Karen, o próprio procedimento de heteroidentificação, o objetivo da política de cotas e o reconhecimento das pessoas que devem ser atingidas pela política - aquelas potencialmente vítimas de racismo e discriminação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em ação de 2017, definiu que as características para essas avaliações devem ser físicas, visto que o preconceito no Brasil tende ocorrer a partir de julgamento de fenótipos. A Corte instituiu, no mesmo processo, que no caso de pretos e pardos as características que devem ser consideradas por bancas avaliadoras em concursos e processos seletivos como vestibulares são:

Textura do cabelo (crespo ou enrolado);

Nariz largo;

Cor da pele (parda ou preta);

Lábios grossos e amarronzados.

USP negou matrículas; Justiça mandou integrar candidato

Na semana passada, o cancelamento de matrículas de vestibulandos autodeclarados pardos pela Universidade de São Paulo (USP), após a comissão de heteroidentificação da universidade não reconhecê-los como pardos, foi alvo de polêmica.

“Sempre me considerei pardo”, disse ao Estadão Alisson Rodrigues, de 18 anos, que teve sua matrícula em Medicina cancelada. A Justiça ordenou que outro candidato, Glauco do Livramento, fosse matriculado no curso de Direito após negativa da USP.

Alison dos Santos Rodrigues, de 18 anos, foi aprovado em Medicina na USP por meio de cota racial. Ele se autodeclara pardo, mas teve seu direito à cota negado pela universidade. O estudante está recorrendo à decisão. Foto: Arquivo pessoal/Laise Mendes dos Santos

A prática de capacitação das comissões é defendida também por especialistas em equidade racial e ações afirmativas, como Juarez Xavier, professor integrante do Núcleo Negro Unesp para a Pesquisa e Extensão, e Jorge Vieira, servidor da Defensoria Pública da União especialista em heteroidentificação racial.

“Na Unesp, aprimoramos essa ferramenta ao longo do tempo e hoje temos um nível de assertividade bastante alto(...) É preciso ter ativistas negros, antropólogos, historiadores e, no nosso caso, temos até um professor branco que tem sido fundamental para a análise”, disse Xavier, ex-presidente e responsável pela criação da comissão de heteroidentificação para cotas na instituição paulista.

“É preciso que a banca veja aquilo que o segurança do banco e do aeroporto vê e usa pra barrar alguém (preto ou pardo)”, afirmou o professor da Unesp, ressaltando a importância da banca focar no reconhecimento do grupo que sofre descriminação racial no País.