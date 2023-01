1º dia de velório de Bento XVI tem filas de 1h30 e reúne 65 mil visitantes

ROMA - Cerca de 65 mil pessoas participaram do primeiro dia do velório do papa emérito Bento XVI nesta segunda-feira, 2, de acordo com o Vaticano. O corpo está exposto na nave central da Basílica de São Pedro, em frente ao baldaquino de bronze do artista barroco Bernini, próximo ao túmulo do apóstolo São Pedro. O pontífice emérito morreu no último sábado, 31, aos 95 anos.

O velório terminará na quarta-feira, 4. O funeral, na quinta-feira, 5, também será aberto ao público e presidido pelo papa Francisco.

Nesta segunda-feira, a basílica permaneceu aberta para os fiéis entre 9h e 19h. Apesar da numerosa fila desde antes da abertura, a multidão caminhou em ritmo fluido ao longo do dia. O tempo médio de espera era de aproximadamente 1h30, sendo possível ver a fila dar uma volta na Praça São Pedro. Na terça e quarta-feira, a igreja abrirá mais cedo, a partir das 7h.

Corpo do papa emérito Bento XVI sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano Foto: Andreas SOLARO / AFP

Ao entrar, os fiéis tinham alguns segundos para rezar e observar o corpo, enquanto seguranças garantiam o fluxo contínuo de pessoas. Próximo ao féretro, foi montada uma área reservada com bancos e reclinatórios para autoridades e representantes religiosos. Um corredor central foi montado dentro da basílica para direcionar o público.

“É uma sorte imensa viver isso pessoalmente, pois é um momento histórico. Bento XVI foi o papa da minha juventude, e foi o primeiro que conheci ao me aproximar da fé católica”, afirma Letícia Braga, advogada e mestranda em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. “Ele fez muito pela Igreja em seu pontificado, porque ele era um grande teólogo, mas que sabia traduzir as verdades mais profundas da fé de uma maneira muito simples.”

Também compareceu ao velório uma grande quantidade de turistas: muitos já haviam programado a viagem a Roma próximo às festas da virada do ano e acabou que o período da estadia coincidiu com a morte do pontífice emérito.

“Foi uma surpresa, porque viemos conhecer a praça e a basílica e achamos estranho ver aquela multidão e, ao entrar na Igreja, descobrimos que era o velório do papa”, afirma a instrumentadora cirúrgica, Daiane Lodi, de São Paulo, que chegou em Roma no último domingo, 1º. “Pegamos 1h30 de fila, mas valeu a pena.”

A designer brasileira Priscila Gomes, que vive em Montreal, no Canadá, também conta que chegou ao velório por casualidade. “Quando vim ao Vaticano, vim com a intenção de conhecer a igreja, e não sabia que encontraria o velório. Pensávamos que não seria público. É surpreendente saber que você está participando de um momento histórico como o velório do papa.”

Desde domingo, funcionários montam a estrutura para o funeral de Bento XVI na Praça São Pedro. Ao longo do dia, foram celebradas sucessivas missas em homenagem ao papa emérito no altar da Cátedra de São Pedro - o espaço costuma ter apenas uma celebração diária durante a semana, além de missas em outras capelas no interior da basílica.