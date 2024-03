Como evitar acidentes com fondue? Veja orientações

A indígena Jaqueline Tedesco morreu na última sexta-feira,15, depois de ter 30% do corpo queimado em decorrência de um acidente que aconteceu durante o reabastecimento do rechaud do fondue (de onde saem as chamas para aquecer a panela), em um restaurante de Rio Grande, cidade do interior do Rio Grande do Sul. Outra mulher, funcionária do estabelecimento, também se feriu no episódio, que aconteceu no último sábado, 9.

Não foi informado qual tipo de material foi usado para alimentar o fogo do dispositivo, mas as recomendações do Corpo de Bombeiros para o uso de fondue, que também é comum ser consumido em casa, é evitar o álcool líquido e dar preferência para outros materiais como álcool sólido e equipamentos elétricos. Além disso, especialistas alertam para os cuidados com o processo de reabastecimento do reachaud, e só fazê-lo quando tiver a certeza de que toda a chama do aparelho estiver apagada.

Especialistas recomendam não usar álcool líquido como material inflamável para aquecer o fondue. Foto: Taba Benedicto/Estadão

De acordo com o restaurante onde Jaqueline Tedesco estava quando sofreu as queimaduras, o acidente aconteceu porque o equipamento ainda tinha resquícios de fogo, que se espalhou e feriu a vítima e outra mulher, uma funcionária do local.

A jovem indígena teve queimaduras de terceiro grau e ficou e coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Rio Grande antes de ir a óbito.

“A recomendação fortíssima é não utilizar álcool líquido para alimentação de fogareiros e rechauds, porque é muito volátil e libera vapores com facilidade; o que provoca um risco de acidente muito grande”, diz o major Fábio Contreiras, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Para esses casos, ele sugere o uso de álcool em gel ou o álcool sólido (que são vendidas em formato de pastilhas) justamente por terem menor volatidade, ou seja, por não produzirem o que o brigadista define como “nuvem de vapores”, que é o álcool no estado gasoso.

“Então, quando a pessoa se aproxima com um isqueiro, um fósforo, além de acender o líquido que está dentro do recipiente, acaba acendendo todos os vapores que estão no ar, e que estão também no rosto, e na mão das pessoas. E é assim que acontece esse tipo de acidente”, explica Contreiras.

Por esse motivo, ele recomenda que, no caso de a única opção ser o álcool líquido, a pessoa deve acender o fogo logo após o álcool ser despejado no recipiente. “Se você coloca e fica esperando para acender por alguns minutos, esses segundos já são capazes de produzir a nuvem de vapores que, nada mais é, que o álcool na forma gasosa”.

Segundo o major, esse não é esse o maior motivo para os acidentes causados pelo uso do fondue, mas sim no momento do reabastecimento do rechaud, como descrito no caso do acidente de Jaqueline.

Ele explica que isso acontece quando os funcionários não percebem que existe um resto de álcool no recipiente e não notam que a chama que aquece o fondue ainda está acesa.

“O profissional olha pro recipiente e acha que o fogo apagou, mas dentro do recipiente ainda tem uma chama que está escondida. Quando coloca o álcool, a chama vai buscar o combustível (álcool), a garrafa na mão da pessoa e chega até a pessoa”, diz Contreiras.

Jaqueline Tedesco comemorava formatura da faculdade quando acidente aconteceu em restaurante de Rio Grande. Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Então, a dica numero um é: não reabastecer o fondue sem antes ter certeza absoluta de que o fogo esteja apagado ”, afirma o brigadista.

Para isso, é necessário retirar o recipiente, observá-lo fora do fondue, distante da panela para ter uma visualização completa se a chama ainda está, ou não acesa.

“Mais segurança ainda é jogar fora o pouco de álcool que ainda resta no recipiente, limpar o reacheu e reabastecer com uma quantidade nova de álcool”, acrescenta.

No caso de acidente, o que fazer?

Se acontecer um acidente com fogo, a recomendação citada por major Fábio Contreiras é ligar para o Corpo de Bombeiros (por meio do telefone 193) e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cujo contato é o 192.

Até o resgate chegar, o brigadista diz que é necessário resfriar a queimadura da vítima com água corrente e em temperatura ambiente. “Á agua fria piora a lesão”, afirma. Ele também contraindica outros tipos de materiais, como café e manteiga. “É só água corrente e em temperatura ambiente”, frisa o major.