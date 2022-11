Como salvar abelhas indígenas na Amazônia? Entenda como funciona uma ‘fábrica’ de ninhos

Publicidade

RIO - Uma fábrica “produtora” de abelhas indígenas acaba de ser instalada na Amazônia com o objetivo de recuperar as combalidas populações nativas da região. Os insetos são cruciais para a produção de alimentos típicos, como açaí, guaraná e castanha do Pará, entre vários outros cultivos agrícolas, mas vivem sob constante pressão. As maiores ameaças são o aquecimento global, o desmatamento, a competição com espécies invasoras e o uso de agrotóxicos, que vêm reduzindo significativamente o número de colmeias.

Para tentar reverter o problema, o Instituto Tecnológico Vale (ITV) criou a Biofábrica de Abelhas Indígenas de Carajás. O objetivo é a multiplicação de ninhos de abelhas nativas, aumentando a disponibilidade de colônias para criação e oferecendo uma alternativa de renda para as comunidades locais. No Pará, são encontradas 110 espécies de abelhas nativas das 244 conhecidas no Brasil.

Leia também Enterro do ‘índio do buraco’, que viveu isolado por duas décadas, se transforma em impasse

“A ideia da fábrica é aproveitar colônias de abelhas que já existem na floresta e, por meio de técnicas de manejo, colocá-las em criação e multiplicá-las”, explicou o pesquisador do ITV Luciano Costa. “A partir de uma colônia encontrada, podemos produzir várias outras. Ou seja, além de salvar a fauna, é um legado para a região.”

Ana Alice Queiróz, de 67 anos, é praticamente uma guardiã das abelhas nativas.

O plantel de colônias é constituído por espécies locais selecionadas principalmente para a fabricação de mel e outros produtos de interesse, como o própolis, e para a polinização. As abelhas são os mais eficientes polinizadores da natureza. São elas que espalham boa parte das sementes.

“As abelhas são as grandes responsáveis pela perpetuação das espécies vegetais”, afirmou Costa. “Elas vivem exclusivamente de se alimentar de néctar e pólen (que é o gameta masculino) e, nessa constante busca, saem espalhando o pólen de uma flor para outra.”

Mais do que uma criadora, Ana Alice Queiróz, de 67 anos, é praticamente uma guardiã das abelhas nativas. “Criar abelhas nativas é muito importante para o meio ambiente”, conta. “É um inseto sensível, que fica muito exposto no meio ambiente, na mata, onde há ameaças, como fogo, veneno, que destroem esses serezinhos tão indefesos. E a gente cuida delas como se fosse filho.”

Continua após a publicidade

Ana Alice vende o mel e está se juntando a outros criadores da região para comercializarem em bloco. “Quando a colheita é boa, a gente consegue vender. É um recurso a mais que entra para a família. Costumo incentivar as mulheres a criarem as abelhas”, afirma. “Mas cuidar das abelhas sem ferrão não é pensar em grande recurso, mas sim que estamos fazendo um bem para a natureza.”

Polinizadoras

No caso específico das abelhas indígenas, elas são as principais polinizadoras do açaí, um dos mais importantes produtos agrícolas da região. Estudos publicados pela Embrapa, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal Rural da Amazônia já demonstraram que elas respondem por cerca de 60% da dispersão das flores da palmeira.

Isso as torna mais eficientes na polinização do que outros insetos, impactando diretamente a cadeia produtiva. As abelhas indígenas não têm ferrão e, por isso, são de criação e manipulação mais fácil.

O mel produzido pelas abelhas nativas tem valor de mercado até dez vezes superior ao mel tradicional – produzido pelas abelhas africanas. Isso ocorre porque sua produção é comparativamente bem menor, o que explica a introdução das parentes africanas, que acabaram dominando o mercado por produzirem quantidades maiores.

“Todo mel é de boa qualidade”, afirma Costa, pesquisador do ITV. “O mel das abelhas indígenas é mais líquido, mais azedinho, tem propriedades diferentes e é muito valorizado”, conclui.