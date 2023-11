Comporta para frear água do Guaíba se rompe e ruas do centro de Porto Alegre alagam; veja vídeos

O 4⁰ Distrito de Porto Alegre, região que reúne bares, restaurantes e startups, teve vários pontos de alagamentos. A comporta de contenção do portão 13 do Lago Guaíba cedeu com a pressão da água e arrebentou na noite dessa segunda-feira, 20. Também reflui água pelo sistema pluvial, como bueiros. A inundação também interrompeu a circulação de trens na área e a prefeitura declarou emergência.

Nos últimos dias, a Região Sul tem sofrido com temporais intensos, que já deixaram sete mortos. O Vale do Taquari, região do interior gaúcho destruída por um ciclone em setembro, voltou a inundar.

A Avenida Voluntários da Pátria, uma das principais de Porto Alegre, estava tomada de água entre a Avenida São Pedro e a antiga Ponte do Guaíba, nas proximidades da Igreja Navegantes. No trecho entre a Avenida Cairú e a ponte, a inundação não permitiu a passagem de veículos leves pela região.

Comporta de sistema de proteção contra enchentes se rompe e alaga ruas de Porto Alegre. Foto: Divulgação/Metsul

Durante a madrugada desta terça-feira, 21, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Departamento de Água e Esgotos (DMAE) trabalharam para conter a vazão da água, colocando sacos de areia. No entanto a região segue alagada.

Esta foi a terceira vez, num período de dois meses que as comportas são fechadas. As últimas ações haviam ocorrido em 2015, quando o Lago Guaíba passou da cota de inundação.

Devido aos alagamentos que atingiram os trilhos, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) paralisou temporariamente os embarques de passageiros em três estações: Mercado, Rodoviária e São Pedro. Conforme a empresa, ainda não há previsão de retomada dos serviços.

Segundo a Metsul Meteorologia, a mais recente medição do nível do Lago Guaíba, realizada na manhã desta terça-feira no Cais Mauá, aponta 3,44 metros. Este número reflete uma tendência de elevação no nível das águas. Dados de referência destacam que a cota habitual de cheia do lago é de 1,80 metros.

Mortes

Cinco pessoas morreram e mais de 28 mil tiveram de deixar suas casas em razão dos eventos meteorológicos que ocorreram no Rio Grande do Sul na última semana. De acordo com os dados divulgados às 16h desta terça-feira, 21, pelo governo do Estado, a Defesa Civil contabiliza 24.976 pessoas desalojadas (que estão na residência de amigos ou familiares) e 3.351 em abrigos públicos no Estado.

Nesta terça, foi confirmado o quinto óbito no Estado, no município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Uma idosa foi encontrada morta em sua residência, que foi alagada. As outras quatro mortes ocorreram em Gramado, Vila Flores e Giruá.