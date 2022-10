Condenado por transmitir HIV propositalmente é preso no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio prendeu um homem de 50 anos que havia sido condenado em 2018 por transmitir de forma proposital o vírus HIV para duas mulheres. O empresário Renato Peixoto Leal Filho foi preso nessa segunda-feira, 24, em seu apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O empresário havia sido condenado a sete anos de prisão, e cumpriu os dois primeiros em regime fechado. Em 2020, ganhou direito à progressão de regime e passou à prisão domiciliar. No ano passado, contudo, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aumentou a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão. Com isso, foi determinada a volta de Leal Filho ao regime fechado. Ele era considerado foragido desde maio.

Leia também Saiba quem foi Benigna Cardoso da Silva, cearense morta aos 13 anos beatificada pela Igreja Católica

A prisão foi feita por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) Foto: Diego Reis/Governo do Rio de Janeiro

A prisão foi feita por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a captura foi possível a partir de troca de informações de inteligência entre as equipes da delegacia e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Renato Peixoto Leal Filho passará por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional. O Estadão tenta localizar sua defesa para posicionamento sobre o assunto.