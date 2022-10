Congonhas: Aumento de voos deve pressionar aeroporto a rever protocolos para evitar atrasos

O aumento de voos no Aeroporto de Congonhas, que poderá ter até 44 movimentos por hora a partir de março do próximo ano, tem potencial de elevar a amplitude dos atrasos em cadeia após incidentes. Neste domingo, 9, um avião de pequeno porte estourou os pneus durante o pouso e a pista principal do aeroporto ficou fechada por nove horas. Diante da situação, companhias aéreas de voos comerciais cobraram maior restrição de aviões desse tipo. Especialistas ouvidos pelo Estadão indicam, porém, que a frequência de incidentes não é maior entre eles, e que o ponto principal a ser atacado para evitar prejuízos ainda maiores no futuro é a demora na liberação da pista.

”O problema de fundo dessa história é que demorou muito tempo para liberar a pista”, afirma André Castellini, sócio da Bain & Company, empresa de consultoria estratégica que atua no setor aeroespacial. Segundo ele, por mais que a responsabilidade de arcar com os custos da remoção seja do operador da aeronave, ele pode cobrar do operador do aeroporto – no caso, a Infraero – a disponibilização dos chamados recovery kits, que são equipamentos usados na retirada dos aviões. No Brasil, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, adotou uma solução desse tipo.

Avião saiu da pista no Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, SP, neste domingo, 09

Em países da Europa e nos Estados Unidos, sobretudo em regiões em que há ocorrência de neve, Castellani aponta ser mais comum o uso dessa solução para resolver incidentes nas pistas. Isso torna as remoções mais eficientes, independentemente de qual a companhia afetada. “Não dá para se cobrar que um operador da aviação executiva tenha isso”, continua.

Ele acrescenta que o episódio deste domingo serve para alertar o aeroporto quanto à adoção de providência assim e à revisão do protocolo de remoção adotado em Congonhas – sobretudo antes da ampliação no número de voos. Do contrário, uma paralisação de nove horas geraria uma fila ainda maior de decolagens atrasadas e aumentaria os prejuízos tanto das companhias quanto dos passageiros.

Paralelamente, Castellani faz ressalvas sobre os movimentos para restringir o uso do aeroporto por aviões executivos. “Acho certo que a aviação comercial tenha prioridade em Congonhas, como é hoje. Se ninguém estiver usando, o avião executivo usa, é um slot de oportunidade”, afirma. Mas ele acredita que uma extinção desse tipo de voo em Congonhas iria desequilibrar ainda mais o sistema, uma vez que aeroportos como o Campo de Marte e o Catarina, em São Roque, não conseguiriam atender a demanda.

Na avaliação de especialistas ouvidos pelo Estadão, companhias aéreas de voos comerciais estão aproveitando o incidente ocorrido em Congonhas para pressionar pela perda de espaço da aviação executiva no aeroporto. Eles não veem, porém, relação direta com o incidente de domingo. “É uma questão política”, afirma o advogado Sergio Alonso, especialista em direito aeronáutico. Isso porque, explica, as aeronaves de pequeno porte também têm de passar por manutenção e também devem atender uma série exigências técnicas para decolar.

Resgate

O ponto a ser trabalhado após o incidente neste fim de semana, segundo ele, é o resgate. “A demora realmente demonstra uma ineficiência”, aponta. Entre os possíveis motivos para o tempo gasto para liberação da pista, ele indica desde a atuação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado à Aeronáutica que é responsável por investigar a causa de acidentes aéreos, até uma possível falta de equipamentos específicos. “Se tivesse um protocolo melhor, seria mais fácil de remover.”

Engenheiro mecânico e especialista em segurança de voo e investigador de Acidentes Aeronáuticos, Jefferson Fragoso destaca que é necessário cautela para analisar e que o episódio ocorrido em Congonhas foi atípico. “A investigação que vai dizer. Pode ter sido desde um objeto na pista a uma falha do próprio pneu. São inúmeros fatores, independentemente do porte”, aponta ele, que também não vê razão para restringir voos executivos no aeroporto.

”Não sei o que houve nessa situação para a pista permanecer tanto tempo fechada, mas um ponto importante é que o avião na pista de acesso à cabeceira, o que trava outras naves”, explica ela.

Procurado, o Ministério da Infraestrutura, responsável pela concessão do aeroporto, informou que “antes de o aeroporto da capital paulista ser concedido, ele recebeu uma série de investimentos visando o aumento dos níveis operacionais e de serviços prestados”.

“Em Congonhas, o conjunto de intervenções realizadas desde 2019 somaram R$ 240 milhões e incluíram reforma e ampliação de salas de embarque e terminais de passageiros, além da recuperação das pistas de pouso e decolagem”, afirmou o órgão, que cita, como exemplo, a instalação do sistema Emas (Engineered Material Arresting System), para desacelerar de forma automática aeronaves que ultrapassem o limite da pista.

A concessionária Aena Brasil, que saiu vitoriosa do leilão em agosto deste ano, afirmou que, como a gestão do aeroporto ainda não foi repassada à concessionária, não irá responder pelo aeroporto.

Em nota, a Infraero informou que o atendimento da ocorrência foi realizado em conformidade com o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), o Plano de Emergência em Aeródromo e demais requisitos aeronáuticos aplicáveis “com foco na busca imediata de equipamentos disponíveis dentro e fora do aeroporto para remoção da aeronave”.

”No caso concreto, o sistema hidráulico da aeronave foi afetado e por possuir dutos de altíssima pressão com fluído hidráulico altamente inflamável, a intervenção só poderia ser feita por uma autorizada do fabricante, sob o risco de se produzir um evento catastrófico”, afirmou. “A Infraero seguiu todos os procedimentos de precaução exigidos para o caso concreto, evitando assim danos e riscos maiores.”