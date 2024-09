Congresso destinou só 0,02% de emendas para combater incêndios

Nos últimos anos, as emendas parlamentares cresceram bem mais que o restante dos gastos do governo. Em 2014, as emendas representavam apenas 3,9% das despesas discricionárias (isto é, não obrigatórias) do governo. Em 2020, atingiram um pico de 28,7% e, este ano, devem chegar a 20% dos gastos livres da União, segundo cálculos do pesquisador Luiz Guilherme Schymura, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Nesta segunda-feira, 16, o País registrava 1,7 mil focos de incêndio, segundo dados do BDQueimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Nos primeiros quinze dias do mês, foram 57.312 focos, segundo o Inpe – número que é 132% maior que o mesmo período de 2023, quando o Brasil teve 24,6 mil focos.