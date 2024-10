Conheça sistema de ejeção que salvou piloto após avião da FAB cair no Rio Grande do Norte

Pouco antes da queda do caça da Força Aérea Brasileira (FAB) próximo à Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, o piloto direcionou a aeronave, um F-5M, para uma área inabitada, acionou o sistema de ejeção e conseguiu abandonar o avião em segurança. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 22.

O sistema de ejeção é simples e rápido, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão. "O objetivo é criar energia suficiente para o piloto se afastar cerca de 60 metros da aeronave, distância segura para que ele não seja atingido pela cauda, por exemplo", diz o professor Valmar Gama, diretor de programas e tecnologia da Associação Brasileira de Segurança de Voo (Abravoo). Essa energia pode ser criada de duas formas:

No sistema explosivo , o piloto aciona um compartilhamento localizado embaixo do banco que explode e empurra o assento para cima - a cadeira é fixa em um trilho vertical.

No sistema balístico, a cadeira é ejetada por foguetes laterais que fazem sua sustentação.

Atualmente, as aeronaves usam uma combinação dos dois sistemas - explosivo e balístico - para garantir a segurança da ejeção, explica Gama. “A ejeção funciona, inclusive, com o avião parado e ao nível do solo”, explica.

Moradores de condomínio perto da Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, registraram acidente Foto: Felipe Maia/Estadão

Existe outro dispositivo que facilita a “fuga” do piloto. A cadeira possui duas hastes (ou chifres) no encosto que são capazes de quebrar a redoma de proteção da aeronave - se ela não se abrir automaticamente.

Fora da aeronave, quando ainda está no ar, o piloto é protegido por um sistema com três paraquedas. O primeiro é acionado automaticamente. “Já fora da aeronave é acionado o paraquedas e o piloto é também separado do assento”, diz o especialista Roberto Peterka.

O piloto do F-5M foi resgatado por uma equipe de salvamento da própria FAB. O avião caiu em uma área de mata próxima a condomínios residenciais de Parnamirim.

O militar foi levado ao Hospital da Base Aérea de Natal para exames complementares. Antes da queda, a aeronave foi gravada por populares pegando fogo na parte traseira. Outros aviões foram vistos em treinamento na região.

O acidente será investigado pelo Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos (Cenipa) com o objetivo de identificar os possíveis fatores que contribuíram para o acidente e evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram.