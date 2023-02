A árvore central sobrevive porque nunca esteve suspensa

A árvore central sobrevive porque nunca esteve está suspensa

27 de janeiro, dia de homenagem às vítimas do holocausto

Esqueçam as homenagens, não faz mais sentido. Concentrem-se em sentir a experiência. Isto nos honra mais do que aplausos de autoridades e o balançar de bandeirinhas.

Hoje, 19 de abril de 1943, consegui chegar até a rua de Mila, entrar e sair do bunker. A New Olimpik parecia estar vazia. (Trechos ilegíveis) Acabaram de decretar o esvaziamento do Gueto. Já sabíamos que o decreto fora "extermínio completo". Dos 450 mil restavam agora 35.000 pessoas. Mas nas últimas horas, nenhum soldado. Nenhum blindado. Apenas as ruínas de sempre, ofuscadas por uma ou outra rajada de fuzil e morteiros, ou, gritos fracos de fome e pedidos inúteis de ajuda.

Sabíamos que a vingança estava à espreita. O comandante não aceitava e ficou incrédulo com a ideia de que um grupelho de miseráveis, famintos e sem recursos ousasse uma insurgência. E ousamos usando estopa, munição abandonada, estilhaços, paus e pedras.

Resistimos mais dias do que a queda de Paris ou as barreiras que o exército polonês tentou impor às tropas nazis. Foram 27 contando hoje.

Sorri sozinho pensando na cara de espanto da SS e o impacto da notícia em Berlim. Há um prazer especial em frustrar tiranos. Sentei apoiado no beco, entre as duas esquinas, e, pela primeira vez desde que começamos a resistir, deitei a pistola no chão.

Resistir para que? Para que o massacre adie a festa para logo mais adiante? Foi quando o vi o pelotão nazista conduzindo um cordão de condenados. Eram semi mortos imaginando que havia alguma esperança. No meio da fila lá estava ele. Pequeno, com a boina pequena quase escorregando da cabeça.

Estava pálido, com as mãos para cima olhava buscando algum tipo de pedagogia no túmulo da história. Tentava indagar para um professor imaginário o significado do que há muito deixou de fazer sentido. Obtinha apenas olhares mais perplexos do que o seu. Sem imaginar que nenhum adulto poderia lhe oferecer resposta alguma, ele resignou-se a caminhar para a prancha de borda infinita. Neste caso, garoto, respondi mentalmente, "existem mais perguntas do que respostas".

Suas perguntas teriam sido: "Como isso pode acontecer?" "É real ou um daqueles sonhos que sentimos alegria ao acordar?" "Por que ninguém explica a razão?" E talvez especulasse se faria sentido continuar perguntando.

Eu me espremi contra o muro para não ser visto, esperando uma chance para minha última intervenção. Deveria agir? Preservar minha vida ou ser herói, o anônimo do qual ninguém lembraria? As dúvidas diminuem muito quando você sabe que está condenado. Apenas aguardaria o embarque na estação daquelas pessoas e morreria levando um punhado de alemães comigo. Foi uma explosão ensurdecedora vinda do lado oeste da rua que interrompeu minhas dúvidas.

Acordei minutos depois semi soterrado numa vala quase fora de Varsóvia, e sobrevivi com a ajuda de dois membros da resistência polonesa de não mais do que 17 anos de idade. Fui arrastado até um quintal abandonado. Como se houvesse algum território não abandonado.

Foi também a última vez que vi aquele garoto do quepe. Não tinha mais do que 12 anos de idade. Décadas depois eu o reconheci numa célebre foto, era a criança com as mãos ao alto escoltada por soldados do IIIo Reich.

Continua após a publicidade

Hoje, 74 anos depois, eu, como um dos poucos sobreviventes do evento que foi conhecido como "Levante do Gueto de Varsóvia" fui convidado a visitar o campo de concentração de Auschwitz. Sempre recusei vir, hoje não. Tinha preparado um discurso, mas, na hora, recitei um poema achado há pouco mais de um ano. Estava enfiado na parede de uma das casas que sobrou do Gueto, e foi presente de um amigo veterano da resistência polonesa.

Com tinta quase apagada em uma folha amarela, estava escrita em polonês e dizia mais ou menos o seguinte em tradução livre:

"Varsóvia, 19 de abril de 1943

Podemos sentir, mesmo que nenhuma folha

voe para fora e passe para além destes portões.

a árvore central viverá, pois não está suspensa

formou raízes nos asfaltos, nas pedras das cidades

Continua após a publicidade

nas cabeças do mundo.

E nós?

voaremos como vento, ar, fumaça, e iremos ter com o Alto

com a certeza de que mesmo sob o silêncio diante de todas as perguntas mesmo no pó que tentaram nos transformar nossa resposta será um solene "permaneceremos"

eu ri, e se me perguntassem por que sorri

diria, eles nem imaginam nosso segredo,

a árvore da vida é muito mais teimosa e persuasiva

Continua após a publicidade

do que os campos da morte"

Hoje, como um dos últimos sobreviventes vivos do holocausto, quero convocar jovens de todo mundo, de todas as etnias e religiões a visitar este lugar. Recentemente uma estudante de direito inglesa não judia (hoje reconhecida advogada), que identificarei apenas como "MCM" participou de uma visita à Auschwitz. Gentilmente ela me enviou a seguinte mensagem a qual, depois de muito tempo me emocionou e fez com que eu aceitasse o convite:

"Eu tive a oportunidade de visitar Auschwitz quando tinha 16 anos. Eu fui a Auschwitz, fazendo parte de uma iniciativa de um grupo chamado Holocaust Educational Trust, que da a alguns jovens de toda a Inglaterra a oportunidade de fazer essa visita. O princípio do Holocaust Educational Trust, com o que eu concordo plenamente, é que ver não é como escutar; é mais. Durante a visita fomos ao Auschwitz I, e ao Auschwitz II. Primeiro, visitamos ao Auschwitz I, que é o campo original, e o menor dos dois, construído para prisioneiros políticos que é formado de 22 prédiosnos quais, hoje, pode se ver roupas; malas; brinquedos e cabelos cortados das vítimas. Depois fomos ao Auschwitz II, o maior campo de extermínio onde morreram mais de um milhão de pessoas em menos de 5 anos. Conhecer os fatos antes de ir já era inacreditável e horrível mas nunca eu achei que ia ver, sentir e entrar em contato com um evento histórico que me afetaria tanto como nessa visita. O impacto que essa visita teve sobre mim foi extraordinário. Primeiro porque foi educativo; me ensinou detalhes e me vez aprender de uma maneira que livros não ensinam. Segundo, e o que eu dou mais valor, foi que essa visita teve um impacto existencial e emocional.

A visita não é fácil. Eu vi fotos das vítimas, algumas quais me lembraram de pessoas que conheço; andei nos túneis que elas andaram, os túneis que os levaram a morte; os prédios que dormiam, se dormiam e até senti o frio que sentiram. Teve uma foto especificamente de duas meninas de não mais de 10/11 anos de idade; irmãs talvez. As duas me lembraram de mim e da minha irmã. Até hoje quando lembro disso, e mesmo escrevendo isso, lágrimas enchem os meus olhos porque não somos tão diferentes daqueles que morreram nos campos de concentração.

A vida que aquelas pessoas viveram é algo que eu não consigo imaginar e uma realidade que depois da visita virou uma das mais difíceis de lembrar e uma importante experiência de vida. Hoje eu sou uma advogada, qualificada na Inglaterra. Devido às várias experiências da minha vida, incluindo essa visita a Auschwitz, uma das minhas metas profissionalmente e pessoalmente é ter certeza de que o que aconteceu em 1940 nos campos de concentração de Auschwitz nunca aconteça de novo. Eu sei que não é tão fácil assim mas eu acredito que abrir os olhos e não só saber os fatos mas entender o que a vida era para aqueles que sofreram e morreram ensina algo que livros não conseguem ensinar.

Abrem os olhos aos pequenos atos que podemos fazer e ao que podemos prestar atenção para que isso não aconteça de novo. Mas não quer dizer que todos que foram comigo foram afetados da mesma maneira ou tem as mesmas metas que esta experiência inspirou em mim, mas mesmo assim tenho certeza que são pessoas que não veem o que aconteceuentre 1940 e 1945 como um fato histórico apenas, mas sim como uma parte de todos nós como seres humanos ; algo que não só afeta aos que morreram mas aos que estão vivos hoje. O que aconteceu nos ensina e abre os nossos olhos para a nossa realidade de aqui e agora."

Quem participa da "Marcha da Vida" adquire ao menos uma experiência: no final da caminhada temos a certeza de que todos juntos precisamos prestigiar este monumento à prevenção de "Amanhãs de erros antigos". A "Marcha da Vida" não é só um símbolo ativo do slogan "Nunca mais", ela é a afirmação de que a vida pode ser sustentada mesmo contra todas as evidencias da razão. Mas simplesmente não basta repetir frases de efeito. Não se enganem, o lugar é sinistro, o lugar é ao mesmo tempo um dos mais vergonhosos e doloroso para a humanidade. Um campo de concentração não pode nos ajudar a dar qualquer resposta à perplexidade -- por exemplo daquele garoto nunca identificado cuja face me assombra até hoje -- apenas nos coloca bem ao lado dele para tentar acordar do sono que nos envenenou. Não é possível. E é neste jejum de vigília que reconhecemos a única homenagem possível à memória das vítimas do holocausto nazista.

Continua após a publicidade

Escolas judaicas e não judaicas organizam anualmente viagens de estudantes para visitar este lugar. O "Holocaust Educational Trust" por exemplo, estimula qualquer pessoa que queira colaborar neste trabalho.

Só há um objetivo geral: estimular a tolerância e o convívio pacífico entre os povos. Quem puder e quiser colaborar subsidiando visitas de adolescentes ou adultos para esta viagem entre em contato. Se há um objetivo específico? Sim, e só pode ser descoberto por cada um.https://www.estadao.com.br/brasil/conto-de-noticia/a-arvore-central-sobrevive-porque-nao-esta-suspensa/

Talvez não haja lição alguma a ser ensinada, mas mesmo assim a história persevera: "nunca mais" não merece ser mais um slogan , ele é a expressão da permanência da civilização obstaculizando a barbárie, sempre ativa, sempre à espreita. É preciso ser curioso e contundente para enfrenta-la. E o faremos, com o que tivermos à mão.

Existem escolhas e renuncias. Não tivemos escolha, mesmo assim jamais recusamos a luta. E assim prosseguiremos.