Carta aberta ao Mundo Acadêmico

Associação dos Diretores das Universidades de Israel*

1 de novembro de 2023,

Caros colegas,

Nós, os líderes das universidades e instituições de investigação israelitas, escrevemos para expressar profunda preocupação com o discurso emanado da academia após o devastador ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro e a resposta inadequada, em muitos casos, por parte da liderança acadêmica.

Naqueles dias mais sombrios, numa tragédia sem precedentes nos 75 anos de história de Israel, os terroristas do Hamas infiltraram-se no país e assassinaram mais de 1.400 pessoas, incluindo bebés, crianças, estudantes e idosos - judeus, muçulmanos e cristãos. O ataque também incluiu o rapto de 240 civis de todas as idades para Gaza; outras pessoas desaparecidas ainda não foram identificadas e contabilizadas. No rescaldo destes acontecimentos horríveis, consideramos perturbador que certas narrativas de instituições acadêmicas deturpem a situação ou, nos piores casos, visem ativamente israelitas e judeus.

Encontramo-nos perante uma guerra em duas frentes: uma contra as atrocidades do Hamas e outra na arena global da opinião pública. Lamentavelmente, temos notado uma tendência alarmante em que Israel, apesar do seu direito à autodefesa, é erroneamente caracterizado como um opressor. Esta é uma falsa equivalência entre as ações de uma organização terrorista assassina e o direito de um Estado soberano de defender os seus cidadãos, o que infelizmente resulta na perda de vidas palestinas inocentes. Qualquer tentativa de justificar ou equivocar as ações brutais e grotescas do Hamas é intelectual e moralmente indefensável.

É perturbador notar que muitos campuses universitários se tornaram terreno fértil para sentimentos anti-Israel e antissemitas, em grande parte alimentados por uma compreensão ingénua e tendenciosa do conflito. É irônico que os próprios corredores do iluminismo na América e na Europa, ostensivamente os bastiões do pensamento intelectual e progressista que são os seus campi, tenham adoptado o Hamas como a causa célebre enquanto Israel é demonizado. As universidades, como centros de esclarecimento e de discurso racional, devem assumir a responsabilidade pelas opiniões que perpetuam.

Não há equivalência moral aqui. Sejamos claros: o Hamas não partilha valores com nenhuma instituição acadêmica ocidental. O Hamas é uma organização que prometeu repetidamente aniquilar Israel e o seu povo.

A sua ideologia é antitética aos valores da vida humana e aos valores liberais que prezamos. O Hamas canaliza a ajuda internacional para o armamento e não para o bem-estar dos seus cidadãos. Enquanto Israel utiliza as suas armas para proteger os seus cidadãos, o Hamas utiliza os seus cidadãos como escudos para as suas armas - que esconde em hospitais, escolas e mesquitas. É crucial distinguir entre os objetivos terroristas do Hamas e as aspirações legítimas do povo palestino à criação de um Estado. A fusão dos dois serve apenas para alimentar o ódio e a ignorância.

As instituições acadêmicas são faróis na paisagem intelectual e pedimos-lhe que as ilumine. Os vossos papéis como líderes destas instituições conferem-vos uma responsabilidade extraordinária: orientar o desenvolvimento moral e ético dos vossos alunos, imbuí-los da capacidade de pensar criticamente e de discernir as nuances que separam o certo do errado.

A liberdade de expressão é uma pedra angular da liberdade acadêmica, mas não deve ser manipulada para legitimar o discurso de ódio ou para justificar a violência.

Instamos você a delinear os limites entre o discurso construtivo e a propaganda destrutiva e a promover um pensamento matizado e baseado em evidências que desafie narrativas simplistas. Expor a falsidade das justificativas para atos de terror; expor e condenar declarações falsas; e rejeitar vozes hipócritas que justificam assassinato, estupro e destruição em nome da "resistência".

Além disso, esperamos que os estudantes e professores israelitas e judeus nos campi universitários e universitários recebam o mesmo respeito e proteção que qualquer outra minoria. Os princípios de inclusão e segurança no campus devem ser inequivocamente alargados para incluir membros israelitas e judeus das vossas comunidades acadêmicas. Tal como seria impensável para uma instituição acadêmica alargar as proteções à liberdade de expressão a grupos que visam outras classes protegidas, também as manifestações que apelam à nossa destruição e glorificam a violência contra os judeus devem ser explicitamente proibidas e condenadas.

O que o mundo testemunhou no dia 7 de Outubro não foram métodos para ajudar as pessoas desfavorecidas a construir um futuro melhor para si mesmas. Os acontecimentos deste dia terrível devem ser vistos como um alerta para todos os perigos de organizações niilistas como o Hamas e o ISIS, que representam exatamente o oposto da liberdade e da liberdade.

Como líderes das universidades israelitas, temos sido encorajados por declarações claras de solidariedade e apoio a Israel, que são, no seu cerne, declarações de solidariedade com a humanidade, a iluminação e o progresso. Ao mesmo tempo, apelamos a uma mudança radical na clareza e na verdade no meio académico sobre a questão da guerra de Israel contra o Hamas, para que a luz triunfe sobre as trevas, agora e sempre.

Seguem assinaturas,

Prof. Arie Zaban, Diretor da Universidade Bar-Ilan. Presidente da Associação de Dirigentes Universitários - VERA

Prof. Daniel A. Chamovitz, Diretor da Universidade Ben-Gurion do Negev

Prof. Alon Chen, Diretor do Instituto Weizmann de Ciência

Prof. Asher Cohen, Diretor da Universidade Hebraica de Jerusalém

Prof. Leo Corry, Diretor da Universidade Aberta de Israel

Prof. Ehud Grossman, Diretor da Ariel University

Prof. Ariel Porat, Diretor da Universidade de Tel-Aviv

Prof. Ron Robin, Diretor da Universidade de Haifa

Prof. Uri Sivan, Diretor do Instituto de Tecnologia Technion-Israel

(*Versão em Português - Paulo Rosenbaum)