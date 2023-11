@DavidbenGurion para @Yeukuziel (Moisés)

-- Prezado Mestre, sinto não ter podido compartilhar contigo os últimos acontecimentos. Me faltaram palavras para o que testemunhamos. Estamos todos muito inquietos e preocupados. O inimigo é agora um pouco diferente. Financiaram um exército do terror. Acabei de ver as imagens. Nem sei como começar. -- Estamos muito busy aqui. Fala logo querido, desembuche. -- Foi no 07/10, o maior massacre de judeus desde o holocausto. Mais de 1400 foram mortos, pessoas foram degoladas, crianças e mulheres seviciadas, corpos despedaçados. E sequestraram 241 pessoas de 41 nacionalidades. Os terroristas do Hamas declararam guerra ao mundo, mas o mundo ainda nao sacou. -- Moisés? Está na linha? Ficou tudo mudo aqui.

(Silêncio de 5 minutos)

Ben Gurion bate no celular para ver se é problema de bateria.

-- Caro Ben Gurion, é a mesma velha história? -- Achei que tinha te perdido. -- Não, não, estou aqui. (voz rouca e embargada de quem acaba de controlar o choro) -- Exatamente, meu Profeta. Mas desta vez foi muito pior, e eles nem tentaram esconder: filmaram, registraram os crimes, e estavam eufóricos com o que estavam fazendo. Um deles contou histérico para sua mama que acabou de chacinar... e que um amigo assou um bebê no forno. Tinha até um fotojornalista com uma polaroide para não perder nenhum lance ao vivo. -- E mesmo tendo sido atacados eles estão nos acusando de tudo, confere? -- Ye. Como você sabia? -- Isso nunca mudou meu caro. E quando se trata da natureza humana a gente aqui fica sempre antenado. -- Então me fala: Por quê? Por quê? -- Porque funciona. -- Como? -- Sempre precisaram de álibis, e da ideia de um bode expiatório. E faz séculos que as pessoas vem comprando a conspiração. Nunca foi sobre o País a fantasia é sobre o povo do livro. -- Mas que tal um rodízio, hoje nós, amanhã escolhem outro? Que tal? -- Não funciona assim filho. -- Você está muito impassível. Como consegue ficar tão calmo? -- Confio na justiça. -- Sério Mestre, eu aqui quase perdendo minha confiança nos Céus.

(Trovão Único Grave)

-- Já discuti isso com Kafka, e posso te garantir, ela chegará. -- Quem chegará? -- A esperança. E virá junto com a justiça. Confere Altíssimo?

(Barulhos e rumores suaves do Alto)

-- Mas agora mesmo aquelas pessoas com as quais tínhamos afinidade e que falavam da justiça social, democracia e progresso...

-- Sim, conheço todo mundo dessa ala. -- Elas também estão nos ameaçando. (falando baixo e constrangido) -- Em toda geração eles se levantam...lembra-se? -- Mas agora se associaram aquele pessoal da velha Germânia - que hoje, surprise, está do nosso lado. Mesmo assim as ruas estão cheias de gente, vou abrir o microfone, ouça a turba:

"Do rio ao mar." "do rio ao mar"

-- Querem um balneário, é propaganda de resort internacional? -- Não Senhor, gritam pelo nosso fim. -- Fica frio, lembra do Sartre? "Se os judeus não existissem teriam que ser inventados", Israel é para sempre. -- É, mas... -- Estimado David Ben Gurion, você sabe muito bem como funciona. A maioria é silenciosa e tem noção de que, na maioria das vezes há justiça em nossas decisões. Mesmo quando são decisões muito difíceis. -- Nem sempre. -- Nem sempre, mas na média acertamos muito mais do que erramos. Basta ver, construímos um País invejável. -- Invejável, aí pode estar o problema. -- Nós podemos ensinar, e aí a paz será uma só uma consequência. -- Pode ser meu Rei, mas ainda assim preocupa. O mundo está novamente em silencio! -- Filho, isso é erro de avaliação da conjuntura. Repare bem, há massas ruidosas e maiorias silenciosas. Quem quer crime, terror e medo? Quem quer ditaduras e radicais? Com quem será que a maioria silenciosa se identifica? -- Meu Rei, saiba que sua calma e sabedoria são reconfortantes. -- David, não estou nada calmo. Você nem imagina como estou segurando a turma aqui, a barra está tensa. -- Mas você parece sereno. -- Sei me controlar, você deveria fazer o mesmo. -- Tentarei mestre, tentarei. -- E se recorrer à memória você verá que sempre que isso acontece, recomeçamos novamente. -- Rei, desculpe o incomodo, mas não vão nos deixam em paz nunca? -- Nós a levaremos até eles -- Mas estamos sendo massacrados, veja hoje as redes sociais. -- É legal? Conseguem muitos peixes? -- Ah, sei que vocês não se atualizam on line. Não me refiro a este tipo de rede, são lugares onde as pessoas se encontram numa máquina. Muitos espalham ódio e ressentimentos e geralmente se escondem atrás do anonimato. -- E é isso que está moda por aí? -- Pois é, agora o pessoal não lê muito. -- E se informam como? -- Majestade, eles preferem a desinformação, hoje existe uma coisa chamada algoritmo. -- E tem I.A. também. O treco já chegou aos meus ouvidos. -- Então, eles só informam o que você quer ouvir. -- Parece sedutor, mas isso não é conhecimento. -- Exato, eles não querem, preferem ficar com suas próprias certezas. -- Não gostam de ouvir os dois lados? -- Não Rei, não gostam, chamamos de polarização. -- Fico triste em ouvir, e onde foi para a relativização? O deixa disso? O diálogo? Não existe mais aquele meio de campo?

-A diplomacia internacional? Bem, melhor nem te contar quem preside hoje a comissão de direitos humanos na ONU. Não, infelizmente, o centro e os moderados estao sumindo. -- Mas nossa democracia segue firme, certo, como da última vez que conversamos? -- Sim, sim, ainda somos assim. É que eles não se cansam de gritar os velhos slogans. -- Slogans? -- Sim inventam que temos um regime de apartheid. Pode acreditar nisso? E outras calúnias: que não oferecemos liberdade religiosa, limpeza étnica e otras cositas mas. -- Já eu abandonei as dietas, regime não faço mais. Espera, este pessoal sabe que somos primos, que os semitas tem origem comum? -Acho que sabem, sei lá. -- Os acordos de Abrão, será que é isso que está pegando? -- Matou a pau Chefe. -- Matou a pau? -- Digo, Bingo, acertou na mosca! -- E será que também não sabem que há 2 milhões de árabes-israelenses trabalhando conosco? Tenho um descendente no Supremo que me contou que tem colegas do Islã na alta corte do País lado a lado com ele, no nosso egrégio colégio. -- Exato Rei, mas eles não se interessam pelos fatos, nem pela verdade. -- Que intrigante, e quanto à liberdade religiosa? Não sabem que está na nossa carta constitucional? -- Está sim Sr. mas hoje temos um recurso estranho chamado "narrativa" que se bem construída, mesmo que for uma mentira deslavada, acaba colando, entende? -- Tudo isso é incompreensível. -- Para mim também, Mestre dos Mestres. -- Não me chame de Mestre. -- Ok, Magnificentíssimo. -- Muito menos disso aí. -- Por que Mestre? -- Acaba de passar uma circular por aqui: muitos reitores foram omissos em proteger pessoas nas Universidades, muitos judeus e pessoas que nos defendem estão sofrendo perseguição ou estão acuadas. -- E vândalos picham nas casas o símbolo daquele partido, sabe, o do Adolf. -- De novo? Não aprendem nunca?

-Negativo Mestre. E tem até artistas do rock famosos que apoiam o terror, fará um show patrocinado por uma famosa casa de seguros alemã.

-- Bah, que coisa Che, eles tem algum aliança? (com forte sotaque gaucho)

-- É que tem gente que justifica o terror e questiona o direito de Israel à legítima defesa. -- Ninguém é santo, e a paz virá no tempo certo.

(Raios, trovões, gigantesca chuva de granizo)

David se esconde no shuk entre uma barraquinha de falafel e de húmus.

-- Olha só quem chegou, Jó está aqui conosco, veja estou com o Ben Gurion aqui na tela

-- Quanto tempo. Eu ouvi tudo David, que coisa, mas já vi coisa pior.

-- E o que devemos fazer?

-- Rezemos juntos!

-- Pedindo o que Jó?

-- Ajuda-te, que o Céu te ajudará.

(Clarão inexplicável seguido de chuva de Bandeiras Brancas)