Entrevista com Jacob Pinheiro Goldberg - Analisando a Guerra II

Dando prosseguindo às análises com teor transdisciplinar do conflito no Oriente Médio, o Blog Conto de Notícia entrevistou o psicólogo, doutor em psicologia, advogado e escritor Jacob Pinheiro Goldberg.

Na formulação das perguntas contamos com a valiosa ajuda da psicóloga e mediadora e mestre em psicologia social Silvia Fernanda Rosemblum Rosenbaum e do advogado e mestre em direito Flávio Goldberg

Blog- Como explicar a espalhafatosa onda antissemita no viés da esquerda ideológica?

JPG- Trotski denunciou o anti-semitismo de Stalin. Engels escreveu que o anti-semitismo era o socialismo dos imbecis. O.nazismo carrega o vocábulo socialismo no partido: NSDAP. Mussolini foi redator do jornal socialista "Avanti". A utopia socialista original se degenerou na crise moral contra os valores bíblicos.

Blog- Como avalia a incorporação do discurso antissionista (que a União Europeia e outras nações equipararam ao racismo e antissemitismo) aos partidos extremistas?

JPG- Vivemos a ruptura civilizatória que o judaísmo inspirou no conserto da Lei e da vida. Thanatos reuniu a defesa do crime com a esquerda.

Blog - Ao que atribui a adesão de parte da academia e notadamente de jovens acadêmicos às pautas judeofóbicas?

Continua após a publicidade

JPG - O ódio à cultura. A academia está moralmente falida pois esvaziou o propósito espiritual e se transformou em produção robótica, não reflexiva, não há mais pensadores, apenas funcionários.

Blog- Do ponto de vista psicológico como acha que o 10/07 e suas repercussões atuais e futuras impactarão as novas gerações?

JPG - Essa data marcou o inominável. O Hamas superou o nazismo na infâmia teratológica. Evidenciaram uma protomonstruosidade no sadismo, mas, ao mesmo tempo, acendeu uma judeofilia sem precedentes. A inteligência do mundo está se judaizando, isto é se alinhando à resistência humanística e civilizatória. O tempo é de transformação, eu diria mesmo que uma espécie de "consciência messiânica" se aproxima.

Blog - Alguns conselhos de psicologia se posicionaram de forma preocupantemente ideológica no conflito, o que motivou a seguinte nota de profissionais da área que estão combatendo o antissemitismo : "É com surpresa que notamos a defesa unilateral da posição que coloca o conflito sob o domínio "judeu", ignorando as nuances e complexidades das narrativas envolvidas. O Hamas, organização reconhecida como terrorista por diversos países e organizações internacionais, desempenha um papel significativo na perpetuação do sofrimento do povo palestino ao adotar práticas violentas e autoritárias." . Como você avalia o posicionamento de algumas entidades que substituíram a análise imparcial por alinhamento político automático?

JPG- Isto é crime. Estás corporações frequentemente são *aparelhos" partidários medíocres sem respeito às concepções de raiz filosófica judaica, por exemplo, da psicanálise. Hitller disse que a psicanálise era uma ciência judaica e o comunismo a proíbe nós países em que impera.

Blog - Você identifica elementos paranoides nos discursos e narrativas que adotam um viés antissemita, portanto anti-Israel?

JPG - Paranoia e complexo de inferioridade. A compreensão do judaísmo envolve alguma sofisticação cultural.

Continua após a publicidade

Blog - Qual abordagem terapêutica psicológica mais adequada para as pessoas que estão sendo expostas à violência continua através das mídias? Na sua prática tem observado repercussões importantes nos pacientes que procurar sua assistência profissional ? No caso dos que estão sendo mantidos reféns pelos terroristas do Hamas. (bebes, mulheres e idosos de 27 nacionalidades diferentes) o que esperar do estado psíquico destas pessoas imaginando que sejam resgatadas?

JPG- Psicanálise. Uma vez que estaremos de um trauma gravíssimo o monitoramento deverá ser contínua mobilizando todos os recursos disponíveis: demandará assistência psiquiátrica, psicológica e espiritual.

Blog - Como abordar o stress pós-traumático destas e de outras vítimas da guerra?

JPG - Aconselharia terapias individuais e de grupo..... sugiro adicionalmente a abordagem proposta pela logoterapia, baseada nas premissas de Victor Frankl, ele mesmo um sobrevivente dos campos de concentração nazistas.

Blog- Por toda sua vivência histórica qual é a sua previsão para os próximos desdobramentos?

JPG- Acredito no resgate da esperança.

Blog - Alguns sociólogos e psicólogos relacionam o aumento da violência e do radicalismo ao período pós-pandêmico (combinação de tanatofobia, lockdown e medidas autoritárias) o que teria excitado núcleos pulsionais destrutivos e auto destrutivos. Você enxerga consistência nessas especulações, faz sentido ?

Continua após a publicidade

JPG- Acredito que sim.

Blog - Costuma se afirmar que o que começa em Israel não termina em Israel. Diante da nova onda antissemita em curso, qual é o tipo de solidariedade que os judeus devem esperar das sociedades livres e democráticas?

JPG - Nenhuma. Mas é fundamental exigir respeito e execrar os covardes.

Blog - Kafka afirmou em seu diário " há esperança, não para nós", qual seria sua esperança e sua expectativa para este momento particularmente sôfrego e bélico da humanidade?

JPG - A força militar de Israel inclusive nuclear e, claro, a proteção divina.

Blog- Com toda sua vasta experiência histórica e política como advogado e psicólogo qual mensagem deixaria para o atual governo brasileiro, especialmente ao poder executivo, em relação ao posicionamento diplomático?

JPG - Apenas que não siga o ditador Geisel que condenou o sionismo e terminou no lixo da história. Que seja patriota na aliança Brasil e Israel que corresponde à formação judaicacristã da nossa nacionalidade. Estudem o passado para projetar o futuro. O Itamarati deve se pautar por Guimarães Rosa. Oxalá.

Continua após a publicidade

Blog - Uma última pergunta: quais suas principais experiências sofridas com o antissemitismo? Quais as lições/percepções/reflexões de tais experiências?

JPG - Vivi sempre com a percepção dupla do Brasil: anti e filo semita. Minha formação é baseada na filosofia hassídica e sionista radical. Fui membro do Comitê de Ação da Organização Sionista Mundial e co-presidente da Organização Sionista Brasileira

Graças a Deus nasci judeu!

________________________________________________________________________________

Nota do Blog - Enquanto nos preparávamos a publicação deste artigo fomos informados de recentes eventos criminosos de intimidação e agressão contra estudantes judeus nos campi de Universidades dos Estados Unidos, Irlanda e em vários Países da União Europeia. No nazismo matizado das academias doutrinadoras, a vida dos judeus parece ser institucionalmente relativizada sem culpa, é o racismo estilizado dos bem pensantes.

Para ler mais: