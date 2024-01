Meu generoso amigo, (para Gil Augusto de Mello Freire)

Uma vez você, no meio de uma consulta, sem nenhum aviso você pegou o telefone para ligar para um grande amigo seu para conseguir um espaço nobre para expor as obras da minha mãe. Nunca pude te dizer como isso me emocionou. Admito que havia um pouco de egoísmo na minha emoção, pois sempre, como todo médico, me reputava como responsável, já que para além da melhora clínica, uma fração da cura está em remeter o sujeito à auto transcendência. E teu gesto ali foi pura auto transcendência, e hoje vejo que muito provavelmente não tinha nada a ver com as nossas conversas ou medicamentos. Aquilo era parte integrante da tua forma de se manifestar no mundo.

Você havia adorado a foto da capa do último número da nossa revista e queria divulga-la. Em breve, em sua homenagem, eu a reproduzirei novamente.

Não posso dizer que não ficarei melancólico sabendo de uma recepção da qual, por hora, eu ainda não poderei usufruir, mas por outro lado acredito no poder da tua ubíqua diplomacia, aquela que pertence à tua larga alma. Larga, porque sabia se movimentar em mundos simultâneos. Sabes? Aquela da ficção que atua em dois mundos sincronicamente? Pois é este fio, aquele que vincula o casulo abandonado à ninfa que plana longe, já como borboleta, que pressinto quando me refiro ao teu deslocamento.

Sua penúltima observação foi sobre aquela frase usada para falar do meu romance: você me perguntou, "será que esta frase não compromete o suspense?". Eu me desculpei contigo e até admiti que você tinha toda razão. De fato, era um spoiler calculado. Entretanto você, nem por um segundo, hesitou e me respondeu que viria me prestigiar.

Nenhum suspense do mundo supera o limiar do imprevisível, mas eu sei que você já fez muito mais do que me prestigiar com nossos encontros, sob o convívio camarada de décadas.