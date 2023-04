Ouve Israel: Yom HaShoah

"Não há, nunca houve algo para implorar. Ou melhor, não há razão para que nossa humilhação seja a recompensa dos tiranos. As multidões passavam indiferentes enquanto marchávamos cutucados pelas armas e empurrados por aqueles capacetes ridículos com abas retorcidas. No sentido contrário, um garoto de bicicleta estava passando junto com um adulto ao lado, eram pai e filho, e todos nós nos viramos para olhar. A continuidade da vida de escravos sempre foi condicionada à ilusão da esperança. E o que esperávamos? Um ato de heroísmo? Que nos prestassem solidariedade?Isso enquanto o Estado dominado pelo partido nacional socialista e seus representantes eleitos planejaram meticulosamente a aniquilação mais bem arquitetada, sistemática e eficiente da história moderna?Mas, confesso, foi quase um alívio testemunhar quando eles, pai e filho, viraram o rosto enquanto desfilávamos a parada da desonra. Afinal, a negação nos olhos do pai induzindo o filho à cegueira, comprovava minha tese: a culpa forja seu álibi na neutralidade. Não ver é manter-se longe da responsabilidade, o compromisso do totalitarismo é com a cegueira.

Nosso cordão de condenados, homens e mulheres malignamente esbeltos, não era exatamente um símbolo apolíneo: pele e osso num desfile de marasmáticos sem fim. Sob a neve em uma temperatura de 12 graus negativos. Houve um equívoco ao chamar nossa peregrinação ao ar livre de "marcha da morte". Seria mais apropriado "Tour bucólico-refrigerado conduzido por guias com suásticas".

Quando alguém caia, especialmente os velhos (eu sou um deles) não era possível levantá-los, socorrê-los ou proferir qualquer palavra. A última pessoa que soltou uma exclamação, apenas um suspiro irritado, recebeu uma coronhada depois de ouvir-se um grunhido em dialeto germânico. O sangue cobriu a cabeça de uma moça de uns 30 anos, pele fina, traços lindos, mas que estava andando com muita dificuldade. Nunca mais a vi. Nossa maratona, tem um ponto de chegada peculiar: o final de qualquer horizonte. Minha avaliação? Para eles somos objetos residuais, detritos, pedaços de substância orgânica desprovidos de significado.

Para eles, nunca fomos vivos. E, agora, olhando nosso longo rastro - que a humanidade insiste em apagar -- me convenço de que, talvez, nestes últimos quatro anos, alguma razão eles têm. Como escravos, que também já fomos no Egito, tínhamos alguma função. Aqui nossa função é não ter função. Isso faz parte do castigo: a não existência precisa ainda não fazer sentido. Faz parte da penitência daqueles que ainda não viraram vapor sob o gás com cheiro metálico, o Zyclon B. Parece que ele foi criado para provocar uma asfixia diferente. Até nisso foram criativos : um gás que simula enforcamento. De um dos rapazes que inexplicavelmente sobreviveu à câmera de gás: o pescoço vai sendo comprimido, a sensação de estar sendo estrangulado.

A ideia é nos conservar vivos precisamente para que tivéssemos consciência de que não temos este privilégio. Vocês que vivem no mundo (isso aqui nunca foi um mundo) jamais poderão saber o que realmente se passou nem em nós nem na história real. A realidade? Você me pergunta sobre a realidade? A realidade é que a recorrente repetição da violência contra os judeus, não é apenas mais um indício. É uma prova de que subsiste, no mundo, um vicio recorrente: o da impunidade. Não me choco (meu espaço neste papel está quase no fim, e, provavelmente, estes serão meu últimos registros) mas me reservo o direito de pensar que a justiça só pode existir se o mal absoluto pudesse ser enfrentado, talvez debelado.

Quando o Altíssimo concebeu o livre arbitro imaginou quesua criação tivesse herdado um amor autêntico pela liberdade e que o proferisse de forma uníssona.

Num dos campos de concentração (este é o meu quarto) comentávamos que a amnésia está garantida pelo silêncio, pela cumplicidade, mas o maior inimigo da memória sempre foi a falta de curiosidade. O massacre contra os armênios já esta quase esquecido e só faz alguns anos. Aqui, em Treblinka, o inverno mostra que a natureza não dá a mínima para as nossas necessidades e despreza com um estranho requinte quase todos os nossos desejos. Sinceramente, nem o frio, nem a fome são as circunstâncias mais sôfregas aqui. Para mim dói mesmo imaginar que daqui alguns anos, talvez 70, 80 anos, farão cerimônias pelos mortos, discursos grandiloquentes sobre nossas existências ofuscadas pela invisibilidade. E, decerto, encontrarão slogans que soarão algo como "não se repetirá", "nunca acontecerá de novo" e outras mensagens típicas de uma gramática tímida e recheada de uma diplomacia que fracassa quando se trata de proteger aqueles que tiveram as vozes cassadas.

Caso este bilhete seja encontrado por alguém gostaria de deixar o seguinte mensagem: não queremos ser homenageados, não façam discursos em nossos nomes, não emulem caras tristes, e, nem mesmo sofram verdadeiramente.

O que eu apreciaria? Neste testamento remoto pediria que todos se reduzissem ao silêncio. Rogaria por um estado individual solene onde ninguém diz nada, apenas sintam o que estamos sentindo agora. Talvez sirenes soando e um País inteiro paralisado. Eu ainda trocaria tudo isso por ações. Não tergiversem, não cedam um átimo, usem o tempo para executar análises destes que vivem pelo ódio e arrastam os demais para as vias sem saída. Não para regenera-los, mas para que ninguém mais se engane com a civilidade aparente. Concentrem-se naqueles que sofrem no lugar de colocar as bestas no pedestal da execração. Sabem por quê? Porque não funciona. Nunca funcionou. A interminável repetição de erros antigos é que nos matou e tem potencial para continuar a nos matar.

Hoje somos nós, amanhã, autocracias eleitas pelo voto -- como a que colocaram Adolf no poder -- terão a oportunidade de revezar o foco das perseguições. Terão todo poder para eleger outros alvos e estarão ungidos pelo sufrágio. Eu penso que, se um dia nos rendermos a um inimigo deste tipo, seria melhor que este bilhete se perdesse para sempre.

Meu problema é que não consigo controlar a paixão pela esperança, ela me invade toda vez que penso que um dia mesmo uma tragédia tão documentada poderá se negada, distorcida, instrumentalizada. E, por isso mesmo, agora escondo mais este bilhete para que um de vocês o desenterre. Com a mesma liturgia e respeito pelo corpo de uma autópsia.

E mesmo coberto de terra prometo ouvir, mesmo aqueles que ninguém mais quis escutar: Ouve Israel"

*Baseado em depoimentos e relatos de sobreviventes da "Marcha da Morte" e de Campos de Extermínio Nazistas recolhidos por este articulista.