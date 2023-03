Poemas e inflexões sob impacto.

Nikda Raw O.S.T. Pairando, 2011

I.R , ao observar detidamente o céu numa tela de Van Gogh

As lentes do azul.

As lentes do azul É aquele vácuo celeste que olhos atentos apreciam suas habituais viagens e turismos enquanto os dedos curiosos em busca de epicurismos apontam explorando, traçando o lar das estrelas que não é nada mais ou talvez seja tudo além de melódicos eufemismos para os cosmos que ainda não imaginamos mas frequentemente sonhamos e aqueles antes de nós bem sabem o quanta fé depositamos.

É A imensidão onde muitos vão para se desmanchar por vezes flutuando, por vezes se afogando entre as ondas que escrevem na areia, e depois a enxaguam, mas conjuntamente sempre permeando as lendas dos destemidos, daqueles que se arriscam a desbravar o mais vasto e genuíno lugar que podem alcançar, marcando a história do lado de cá.

É o brilho que mora entre o verde e o lilás trazendo de volta a vida os primeiros resquícios de paz ,vestindo o espaço entre os colores do primeiro raio de sol ao seu diário adeus e em seus ciclos visitou todos os cantos e assegura a dança das pinceladas nos quadros, que, em museus esmerados, estão pendurados.

É o amparo dos desesperados, é arte e vitalidade, e é toda a mágica que essas duplas palavras nos faz reféns.

Todavia, minhas lentes diferem da sua, e seu azul não é o meu, mesmo nos vendo não enxergamos igual, mas quem disse que isso impede que todos triunfem na paleta do anormal?

Poeta brasileira, 20 anos, poema inédito.

_____________________________________________

Yossef Nissim Kindi, ao saber de um ataque terrorista

Margeando o Hayarkon,

Rumo à nossa Motzkin

Raquelzinha me liga

Houve um atentado na

Dizengoff.

Você está bem?

A Raquel está bem?

Estão seguros em casa?

Foi perto daí,

Se cuida hein.

A Motzkin terá que esperar,

Meu refúgio agora é um parquinho

Na beira desse rio que virará mar.

Pessoas fazendo academia,

Crianças descendo no escorregador,

Um velho com um cachorro passa

Coiotes uivando ao fundo,

Cada um guardião de sua árvore.

Um casal discute assuntos pessoais apaixonadamente.

Um terrorista foi pego.

Um casal de religiosos brinca com seus filhos na balança.

Dois feridos.

Uma mulher russa passa falando alto no telefone.

Haveriam outros?

Ao fundo uma multidão ensaia

Seus movimentos de torcida

Com uma bateria vibrante,

Do outro lado do rio.

O casal na verdade está discutindo política,

Passa um cara na bicicleta e grita:

Tá tá tá!

Os coiotes tinham parado e agora voltaram.

Foram três feridos.

As ambulâncias vão passando,

Menos histéricas do que em geral,

O casal na verdade não é um casal.

Pessoas passam de bicicleta.

Alguns com luz no capacete,

Alguns na mochila atrás,

É um bom jeito eu penso

Colocar uma luz na cabeça para não ser amassado.

O casal se despede,

Era a mulher e o seu personal,

O parque vai se esvaziando.

Os coiotes já se sentem mais a vontade,

Os mais ousados passam bem no meio do playground.

É seguro continuar para a Motzkin?

Os coiotes choram e riem ao mesmo tempo,

É a única opção.

Físico Israelense, 28 anos, poema inédito.

_____________________________________

Franz Kafka, ao saber da declaração de guerra

"A Alemanha declarou guerra à Rússia. -- À tarde, fui nadar."

21 de agosto de 1914, "Diários"

Escritor, 31 anos

_______________________________________

Lyslei Nascimento, depois de apreciar uma exposição de Marc Chagall

Num quadro de Chagall

"Levitando sobre as cidades

o duplo comboio de cordas,

Sobre uma vilazinha qualquer,

suspiros frágeis

rumorejam amor e festa.

Dançarinos sobre nuvens

aterrissando nos telhados,

cordas, violoncelos,

bailarinos azuis

albergados na felicidade.

Professora e escritora mineira

Publicado em 32 Coleção, Sangre Editorial, 2019

________________________________________

Yehuda Amichai, ao analisar o texto de Bereshit (Gênesis): Jardim do Éden

Todo mundo precisa de um jardim abandonado em sua vida

Todo mundo precisa de um jardim abandonado em sua vida

Ou um antiga casa com paredes descascando

Todo mundo precisa de outro mundo esquecido

As pessoas olham com muita saudade para uma paisagem,

nomeiam-na com partes do corpo.

Atrás da montanha, sopé da montanha, encosta da montanha.

Homens de guerra também designam alvos para fogo pesado som palavras gentis: O mamilo, a cavidade, a virilha, o ponto de encontro.

Para todos precisam de um jardim abandonado em sua vida

(Adão e Eva sabiam que todos precisavam de um jardim assim)

Ou uma casa velha,

Ou pelo menos uma porta fechada,

Esta, nunca mais vai abrir.

Poeta Israelense, "A Hora da Graça"

Em tradução livre a partir da versão de Robert Alter

_____________________________________________

Stephen Crane, ao observar a insensatez dos políticos

"Um homem disse ao Universo

-- Senhor, eu existo!

-- No entanto, replicou o Universo, este fato não criou em mim um senso de obrigação."

Poeta e romancista norte americano, tradução livre.

War is Kind Drawing, 1899