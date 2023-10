Viveremos para homenagear a nossa existência. por Hanna Rosenbaum

Viveremos para homenagear a nossa existência.

A vida não será a mesma depois desta guerra.

Um país inteiro rasgado, um povo que sangra cada partícula de milhares de feridas.

Não seremos os mesmos, por que como enxergaremos o amanhã sem medo?

O amor nunca mais será o mesmo, por que aprendemos a amar mais forte.

As palavras nunca mais serão as mesmas, por que como podemos definir nossa aflição num dicionário?

Os nossos olhos não serão os mesmos, vimos cenas impiedosas que são impossíveis de ver.

O silêncio não será o mesmo, por que como pode o silêncio do mundo ensurdecer?

Eu não serei mais a mesma, porque um pedaço da minha alma foi dilacerado.

Carregaremos um luto eterno assim como carregamos o luto de todos os judeus massacrados, perseguidos e torturados ao longo da historia.

MAS nós vamos ver os nossos filhos vivendo a paz.

Não seremos os mesmos, mas viveremos para honrar as vidas que nos foram roubadas; viveremos para cantar as poesias melancólicas da sobrevivência; viveremos para abraçar nossos pais; viveremos para dar as mãos aos nossos amores; viveremos para comer sopa com Kneidalach num dia frio; viveremos para celebrar o perdão; viveremos para coexistir num mundo que tem tanto para dar; viveremos para edificar mais fé; viveremos para homenagear a nossa existência.

Viveremos, mas não seremos mais os mesmos; sem um pedaço que se desfez.

Hanna Rosenbaum, Israel.