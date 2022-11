Copacabana: bombeiros resgatam vítima de incêndio com ferimentos leves

Publicidade

RIO - Bombeiros do quartel de Copacabana resgataram um homem que sofreu ferimentos leves em um incêndio em um apartamento na Rua Dias da Rocha, no mesmo bairro, na zona sul do Rio, na madrugada deste sábado 5.

Roberto Braverman, de 52 anos, sofreu pequenas queimaduras e inalou fumaça. Foi levado para o Hospital Miguel Couto, onde foi socorrido. Seu estado de saúde é estável.

Prédio na Rua Dias Rocha, em Copacabana, zona sul do Rio. Foto: Google Street View/Reprodução

Os bombeiros foram acionados no fim da madrugada e dominaram as chamas. O apartamento incendiado fica no sexto andar do número 55 da rua. Não há registro de outras vítimas.