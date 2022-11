Corpo de Guilherme de Pádua será velado em igreja da qual era pastor em Belo Horizonte

Publicidade

O corpo do ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pela morte da atriz Daniella Perez, será velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira, 7. O sepultamento está previsto para as 14h30, no cemitério Parque da Colina.

Ele morreu de infarto aos 53 anos, na noite de domingo, em seu apartamento, em Belo Horizonte. A informação foi divulgada por Márcio Valdão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, onde Pádua também atuava como pastor.

Em 1992, Pádua matou brutalmente a atriz Daniella Perez, com a ajuda de sua então esposa Paula Thomaz. O ex-ator e sua mulher foram condenados a 19 anos de prisão, tendo cumprido sete em regime fechado.

Guilherme de Pádua.

Em vídeo divulgado ainda na noite de domingo, Márcio Valadão disse que Guilherme e sua atual mulher, a maquiadora Juliana Lacerda, participaram de um culto na igreja na manhã de ontem. “Agora, agora, agora, pouquinho antes das 22h, há poucos minutinhos, recebi o telefonema de uma irmã, falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. […] Hoje, às 10h da manhã, eu estava dirigindo o culto e ele estava ali no primeiro banco, ele e a esposa”, disse o pastor, no vídeo.

O momento em que pastor conta em live que o assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua, morreu de infarto em casa pic.twitter.com/t9qIxLAxvi — Simião Castro 🐊 (@SimiaoCastro) November 7, 2022

Em uma nota compartilhada pelo pastor, a Igreja Batista da Lagoinha lamentou a morte. “Com 53 anos recém-completados no último dia 2 de novembro, Guilherme compunha o time pastoral da Lagoinha desde sua ordenação, em 2017, liderando o ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Antes disso, já havia sido acolhido como ovelha e servia como voluntário nas mais diversas áreas, sempre lidando com os desprezados e marginalizados”, diz a instituição.

Depois de virar pastor, Guilherme de Pádua se tornou ativo nas redes sociais. No Instagram, seu perfil tem 94,6 mil seguidores. O último post foi feito há sete dias, uma frase atribuída a C.S.Lewis: “Faça o que é certo, e, depois de ter feito, deixe o resto nas mãos de Deus (C.S. Lewis)”.

O post recebeu críticas de internautas no próprio perfil: “Vc falando em fazer o certo? Peraí”, disse um deles. Nos comentários desse post alguns internautas se perguntavam nesta segunda-feira: “Ele morreu mesmo?”; “Gente, ele faleceu?”; enquanto outros deixaram mensagens: “Descanse em paz! E que Deus conforte o coração dos seus familiares (…) Se este rapaz se arrependeu dos seus pecados, e foi perdoado por Deus, nos encontraremos nos céus! Deus abençoe a todos”. Outro internauta disse: “Foi tarde.. o HELL vos espera”.