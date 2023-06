Corpus Christi: veja a previsão do tempo para o feriado no País

Em razão da influencia de uma grande massa de ar seco sobre grande parte do País no decorrer desta semana, o tempo ficará firme no centro-sul do Brasil durante quase todo o feriado de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira, 8. Ainda de acordo com a Climatempo, uma frente fria vai avançar pelo Sul do Brasil no fim de semana. Já no Norte e no Nordeste, o feriado prolongado terá a incidência de muitas pancadas de chuva.

São Paulo

Conforme a Climatempo, uma área de alta pressão vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre todo o Estado de São Paulo ao longo de todo o feriado prolongado. Não há previsão de chuva para nenhum dos dias.

“Os dias vão ser de sol e sem nuvens. Porém, esta falta de umidade deve manter a condição de ar seco, com índices abaixo dos 30% na capital, região central, oeste e norte de São Paulo”, estima a empresa brasileira de meteorologia.

Veja a previsão do tempo nos próximos dias

Quinta-feira: Entre 12º e 26º

Sexta-feira: Entre 13º e 26º

Sábado: Entre 14º e 27º

Domingo: Entre 15º e 28º

Região Sudeste

Com a atuação do sistema de alta pressão sobre o Sudeste, o sol deve prevalecer na região no feriado. A quinta-feira será de grande amplitude térmica, com tempo aberto e firme em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, segundo a empresa brasileira de meteorologia. Pode amanhecer com nevoeiro no Vale do Paraíba, nas áreas próximas à divisa com o Estado mineiro.

Região Sul

Segundo a Climatempo, uma massa de ar seco contribui para a diminuição de nebulosidade e a presença do tempo firme em todos os Estados do Sul. A sensação é de frio ao amanhecer e, inclusive, há condições para ocorrência de nevoeiro na região metropolitana de Porto Alegre e de Curitiba nesta quinta-feira.

Na sexta-feira, 9, uma frente fria provoca aumento da nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul. No sábado, 10, segundo a Climatempo, chove em várias áreas gaúchas. No domingo, 11, a chuva avança sobre Santa Catarina e pode chover também no extremo sul e sudoeste do Paraná.

Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, de acordo com a empresa as condições do tempo seguem semelhantes ao Sul e ao Sudeste do País. Toda a região tem predomínio do sol e do tempo seco por causa da influência de uma massa de ar seco. Todo o feriado de Corpus Christi deve ser de muito sol e calor à tarde. Somente o norte de Mato Grosso poderá ter algumas pancadas de chuva no fim de semana, segundo a Climatempo.

No Norte e no Nordeste, o feriado prolongado terá a incidência de muitas pancadas de chuva. Foto: Henning Kaiser/AP

Região Norte

Segundo a Climatempo, o calor e a umidade elevada mantêm as instabilidades sobre o Norte do Brasil e há expectativa de pancadas de chuva com até forte intensidade na maior parte da região ao longo do feriado. “No noroeste do Amazonas, em Roraima e no litoral do Amapá a chuva poderá acumular volumes consideráveis de precipitação no decorrer desta quinta-feira”, afirma a empresa brasileira de meteorologia.

Região Nordeste

A situação muda um pouco em toda a faixa leste e na costa norte do Nordeste, se comparada ao Centro-Sul do País nesta quinta-feira. “A umidade que vem do mar e a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), levam chuva para várias áreas da região. A chuva pode ser mais forte e frequente especialmente no nordeste da Bahia, em Alagoas e na Paraíba”, projeta a Climatempo.

Durante a sexta-feira e o fim de semana, o tempo permanece instável no leste do Nordeste.