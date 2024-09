‘Corre Preto’: conheça o grupo gaúcho que promove atividade física, saúde e identidade racial

As corridas e caminhadas mensais são organizadas de forma independente, com apoio de algumas marcas, desde 2023, em percursos de 3 km e 5 km. A última reuniu 450 pessoas negras, entre crianças, adolescentes e idosos, na orla do rio Guaíba, um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre (RS). Foi quase o dobro do último evento, realizado em agosto. A próxima edição está marcada para o dia 26 de outubro no mesmo local.

“Vários fatores explicam esse crescimento, como a popularidade crescente da corrida, a simplicidade da prática desse esporte e, principalmente, o desejo de pertencer, de se identificar e de se sentir acolhido”, diz a administradora Nicole Mengue, 27 anos, coordenadora do grupo ao lado de outros quatro profissionais: o bombeiro militar Vitor Hugo Oliveira, 30 anos; o educador físico Rodrigo Peres, 31; a psicóloga Monique Machado, 30, e o diretor de criação Denison Fagundes, 40.