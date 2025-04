Correnteza destrói passagem sobre rio no RS; veja vídeo

A força da correnteza do rio Forqueta provocada pela forte chuva dos últimos dias arrancou parte das galerias da estiva, nesta quinta-feira, 3, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A estrutura fica ao lado da “Ponte do Exército”, entre os municípios de Lajeado a Arroio do Meio, no Vale do Taquari, distante a pouco mais de 100 km de Porto Alegre.

Construída às pressas no final do ano passado, a "passagem molhada" é uma travessia que permite o tráfego de veículos e foi liberada para o tráfego em 6 de janeiro, com um custo de aproximadamente R$ 2 milhões. O presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luis Fernando Vanacor, disse que, assim que o nível da água diminuir, engenheiros da concessionária irão avaliar as condições estruturais da estiva e os reparos necessários na travessia.

Ponte entre Lajeado e Arroio do Meio foi danificada após elevação do Rio Forqueta, no Rio Grande do Sul. Foto: EGR/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, a imprudência de alguns motoristas quase resultou em tragédia. Ignorando a crescente elevação do rio Forqueta, veículos ainda tentavam cruzar a estiva por volta das 8h45. Pouco depois, às 9h, a travessia foi interrompida, com o nível do rio já 2,5 metros acima do normal. A força da água foi tamanha que, por volta das 10h30min, a sinalização foi arrancada.

A estrutura, com seus 400 metros de extensão e composta por 13 galerias de concreto armado, cada uma com dois metros de diâmetro, foi severamente afetada. A pista, construída com uma camada de um metro de blocos de rocha e base de brita graduada, não resistiu à força da correnteza.

A estiva, que servia como via de mão única no sentido Lajeado-Arroio do Meio, enquanto a ponte do Exército operava no sentido oposto, agora está inutilizada. Com isso, o trânsito na região volta a operar no sistema “pare e siga”, causando longas filas, especialmente para caminhões.