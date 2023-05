Criança de 11 anos e jovem de 19 morrem baleadas em comunidade do Rio

RIO - Uma criança de 11 anos e uma jovem de 19 morreram após terem sido baleados, no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio, na madrugada deste domingo, 30.

Além das duas vítimas fatais, a mãe da jovem, de 43 anos, foi atingida na perna por munição de arma de fogo e segue hospitalizada.

As três estariam em uma festa na comunidade, quando homens passaram em uma moto atirando. A principal suspeita é que o ataque tenha a ver com uma disputa entre traficantes rivais da região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Duas pessoas foram mortas no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Foto: Wilton Junior/Estadão

De acordo com a Polícia Militar, a jovem, Kailany Fernandes, sua mãe, Erika Cristina, e a criança foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Costa Barros, onde fica o complexo de favelas. A criança e a jovem não resistiram e morreram. Erika foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde segue internada.

Policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para checar a entrada de Erika no hospital e, ao chegarem ao local do crime, constataram a morte das duas outras pessoas.